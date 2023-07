DIFFICOLTA facile

Una fresca insalata di farro con feta e ciliegie, un piatto veloce e facilissimo, perfetto per l’estate. Questa insalata di farro si prepara davvero in pochi minuti e può comodamente essere preparata in anticipo. Pochi semplici ingredienti freschi e un tocco speciale dato dalle ciliegie che con la loro polpa soda e la loro dolcezza fanno da contrasto alla sapidità della feta. Per condire, una vinegrette al prezzemolo, una erba aromatica un po’ dimenticata ma preziosa nei mesi estivi per l’importante contenuto di potassio e di altri sali minerali. Ma vediamo come prepararla.