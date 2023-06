Deliziosi sformatini di asparagi cotti al vapore , facili e veloci da preparare come antipasto vegetariano o come sostanzioso contorno .

PROCEDIMENTO

Mondare gli asparagi eliminando la parte più legnosa del gambo, lavare sotto acqua corrente e tamponare con cura.

Eliminare le punte e tenerle da parte e tagliare a rondelle i gambi grossolanamente.

In un pentolino versare circa 300 ml di acqua e porre sul fuoco, portare a bollore, aggiungere gli asparagi (solo i gambi) e lasciar cuocere per circa 10 minuti, a metà cottura unire le punte.

Trasferire i gambi degli asparagi e nel bicchiere di un frullatore ad immersione, unire le uova e, solamente quando il composto risulterà omogeneo, unire la ricotta, il sale, il pepe e il formaggio grattugiato.

Tagliare a metà nel senso della lunghezza le punte degli asparagi tenute da parte.

Ungere bene 4 stampini da budino mono porzione e sistemare 5/6 punte di asparagi sul bordo degli stampi, con la parte tagliata rivolta verso l’esterno. Versare il composto negli stampini facendo attenzione a non lasciare bolle d’aria.

Cuocere gli sformatini di asparagi al vapore per 15 minuti o fino a che risulteranno sodi al centro. In alternativa possono essere cotti a bagnomaria in forno a 180º (preriscaldato) per lo stesso tempo.

Disporre gli sformatini nei singoli piatti, sistemare accanto alcune punte tenute da parte e servire caldi o tiepidi, ma sono ottimi anche freddi.

Seguite la ricetta su: https://www.lalunasulcucchiaio.it/

A cura di Indira Fassioni