Insalata d'agosto

DIFFICOLTA facile

Il mese d’agosto è uno dei miei preferiti per fare la spesa di frutta e verdura al mercato. Le verdure estive hanno raggiunto un sapore pieno e colori sgargianti. Il mix di sapori che compone questa insalata è speciale. L’amaro della rucola si spegne nella dolcezza delle more mentre la pesca tempera il gusto leggermente piccante dei ravanelli. Io l’ho servita su una alzata solitamente riservata alla frutta ma credete se dico che anche “scodellata” in un piatto fa una gran figura. Se aggiungere la carne salada è a vostro gusto mentre il formaggio è fortemente consigliato. Io ho provato le due versioni e per me funzionano entrambe (ma preferisco quella con i cubetti di carne salada).