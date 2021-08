Biscotti al limone, coccola estiva

DIFFICOLTA facile

Questi biscotti sono nuvolette croccanti con un tocco rustico conferito dalla farina di mais. Il profumo ed il sapore del limone sono ben distinguibili ma senza creare il poco piacevole effetto “detersivo”. La ricetta ha un suo naturale equilibrio tra aroma, parte secca e liquida. Per questo vi invito a fidarvi e consiglio di rispettare le quantità indicate per essere certi della buona riuscita.