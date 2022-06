Insalata con avocado ceci albicocche e noci

DIFFICOLTA facile

In estate le insalate sono un must! Si possono preparare per tutte le occasioni: pranzo, cena, aperitivi…

Questa ricetta è un pasto completo perchè contiene tutti i nutrimenti necessari forniti da frutta verdura legumi e frutta secca.

Un piatto fresco colorato ed originale che si può servire anche come contorno riducendone la porzione.

Ingredienti sfiziosi come albicocche noci e avocado arricchiscono questa insalata e la rendono molto gustosa.

Potete prepararla anche per portarla in ufficio, a pranzo avrete una sfiziosa schiscetta da mangiare.