Granola: fiocchi di avena, frutta secca e miele

E' stata inventata da John Harvey Kellogg, il creatore del cornflakes, nel 1878 con l’intendo di migliorare l’alimentazione usando i fiocchi integrali e la frutta secca . In commercio se ne trovano di tantissimi tipi ma se la prepari in casa ti assicuro che te ne innamorerai.

PROCEDIMENTO

Versate la frutta mista disidratata in una ciotola insieme al succo di pera e fatela scaldare al microonde, o in una pentolina, per 1 minuto poi lasciate in ammollo.

Versate tutti gli ingredienti, a parte l’uvetta, in un’ampia ciotola e mescolate bene con le mani. Distribuite il composto su una teglia foderata di carta da forno formando uno strato piuttosto sottile.

Infornate a 160° per circa 20 minuti quindi mescolate bene il composto e rimettete in forno per altri 20 minuti. Togliete dal forno aggiungete l’uvetta mescolate e infornate per 15 minuti quindi togliete dal forno e lasciate raffreddare.

La granola si conserva in un barattolo di vetro per qualche settimana.

A cura di Indira Fassioni