Gelato nocciola e cocco rapè, coccola di fine estate

DIFFICOLTA facile

Il gelato non può mai mancare, specialmente in questo periodo in cui possiamo goderci gli ultimi sprazzi d'estate. Uno dei miei gusti preferiti è la nocciola, allora ho deciso di prepararlo a casa per averlo sempre a disposizione. La ricetta è semplice e ci metterete pochissimo a prepararlo. Inoltre questa è una versione senza uova e non si deve utilizzare la gelatiera, quindi è adatto a tutti. Io ho voluto arricchirlo con il cocco rapè che gli dà uno sprint in più, provare per credere.