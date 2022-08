Uno dei gusti più gettonati di gelato è sicuramente la fragola . Oggi ho deciso di prepararlo in casa , senza gelatiera e con solo 3 ingredienti . Facilissimo e di grande effetto , questo gelato alla fragola vi farà impazzire . Con questo procedimento potete prepararne anche altri sostituendo le fragole con la frutta che preferite.

PROCEDIMENTO

Iniziate lavando bene le fragole.

Versatele in una ciotola e con il frullatore ad immersione riducetele in una purea liscia e omogenea.

In un'altra ciotola, montate bene la panna non zuccherata e poi aggiungete il latte condensato amalgamando bene.

Ora aggiungete le fragole frullate e mescolate delicatamente dall'alto verso il basso.

Versate il gelato in uno stampo e lasciatelo raffreddare in freezer per una notte.

Tiratelo fuori dal congelatore 5 minuti prima di servirlo.

Seguite le ricette sul sito www.dolciniamo.com

A cura di Indira Fassioni