Gamberi alla greca feta e pomodorini

DIFFICOLTA facile

Nel numero di marzo di Cotto e mangiato magazine, potrete sbizzarrirvi nella scelta di una ricetta a base di gamberi che faccia per voi. Idee da tutto il mondo, per tutti i gusti, per tutti i palati. Questa che vi proponiamo è tipica greca, con feta e pomodorini. Un buon proposito di leggerezza in attesa della primavera.