Da non perdere assolutamente questa ricetta: i frollini all’avena leggeri e gustosissimi per una colazione al top o un break leggero e goloso.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

In una ciotola impastate tutti gli ingredienti come per fare una frolla.

Una volta pronta, preparate tante palline di impasto, schiacciatele un pochino e posizionatele su una teglia rivestita con carta da forno.

Decorate ogni pallina con un po’ di granella di zucchero.

Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa.

Veronica Paoletti

A cura di Indira Fassioni