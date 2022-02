Le Frittole triestine sono un dolce tipico del periodo di Carnevale che vengono realizzate a Trieste e nelle zone limitrofe. Se volete farle gustare anche ai bambini , potrete preparare la versione senza grappa sostituendo l'uvetta con le gocce di cioccolato per renderle ancora più golose . Questa gustosa ricetta di frittelle , potrete trovarla insieme a tante altre nel numero di febbraio di Cotto e mangiato Magazine .

olio semi di arachide per friggere

limone non trattato, scorza

PROCEDIMENTO

Unite nel mixer la farina, lo zucchero, l’uovo, il sale, il lievito sciolto in poco latte, il latte e frullate bene.

Togliete dal mixer e unite la grappa, i pinoli e l’uvetta ammollata e strizzata.



Mettete il composto in una ciotola capiente e riponetela in forno spento con la luce accesa, coperta da un canovaccio umido, e fate lievitare per circa 2 ore.



Formate tante palline e friggetele nell’olio caldo fino a doratura, scolatele su carta assorbente e, una volta intiepidite, cospargetele con lo zucchero.

