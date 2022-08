Frappè ghiacciato al sapore di strudel, con mela cannella noci e uvetta

Ho usato frutta fresca, frutta secca e frutta disidratata per preparare questo frappè goloso e sano . Poi ho profumato con la cannella ed ho aggiunto uvetta sultanina e noci per dare più consistenza e sapore .

PROCEDIMENTO

Sbucciate la banana, tagliatela a pezzi e tenetela per 30 minuti in freezer, oppure potete usare una banana già surgelata.

Versate in un bicchiere per il frullatore ad immersione la bevanda e i semi di lino e tenetelo in frigorifero per mezz'ora.

Passato il tempo estraete dal frigo il bicchiere con la bevanda e versate la banana, le mele e frullate fino a rendere il composto omogeneo.

Aggiungete il miele, la cannella, l’uvetta, le noci e frullate nuovamente.

Versate i frappè in due vasetti alti, inserite due cannucce e decorate con la granola.

A cura di Indira Fassioni