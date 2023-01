I fondi di carciofi al vapore ripieni con gamberi, polpo e cozze sono una ricetta sana e leggera . L'ingrediente base sono i carciofi , verdura detox per eccellenza perfetta in questo periodo di "remise en forme" post festeggiamenti. La parte proteica del piatto è costituita dai gamberi dal polpo e dalle cozze che regalano un tocco speciale alla preparazione. Sul numero di gennaio di Cotto e mangiato Magazine potrete trovare questa e molte altre idee, per riprendere a mangiare leggero senza dimenticare il gusto .

PROCEDIMENTO

Pulite il polpo e lavatelo bene sotto l’acqua corrente.



Versate abbondante acqua fredda all’interno di una pentola capiente.



Portate a ebollizione e, una volta raggiunto il bollore, immergete il polpo ed estraetelo subito per tre volte consecutive, poi fatelo cuocere per 30-35 minuti, scolatelo e tagliatelo in piccoli pezzetti.



Lavate i gamberi già puliti sotto l’acqua corrente fredda, sgusciateli, tamponateli con carta assorbente da cucina e teneteli da parte.



Aprite i fondi di carciofi e fateli cuocere a vapore all'interno dell'apposito cestello per circa 25-30 minuti. Condite i gamberi, il polpo e le cozze con olio, succo di limone, sale e pepe.



Trasferite i carciofi in una teglia, farciteli con il polpo, i gamberi e le cozze e infornateli nel forno preriscaldato in modalità statica a 170°C e fateli cuocere per 10-12 minuti.



Estraete i carciofi ripieni e serviteli subito, decorandoli con foglie di prezzemolo fresco.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"