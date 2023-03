Flan di zucchine con cuore morbido e olio di cipolle di Tropea

PROCEDIMENTO

Ungete le vaschette di alluminio con del burro.



Riducete in purea le zucchine, amalgamatele con le uova, il burro, la noce moscata, la farina, il sale ed il pepe.



Tagliate il formaggio in 24 pezzi.



Riempite le vaschette a metà, mettete un paio di pezzi di formaggio e ricoprite con il resto del composto e mettete in frigorifero per 1 ora.



Cuocete in forno statico a 200°C per circa 20 minuti.





Per l’olio di cipolla di Tropea:

sbianchite i gambi di porro e le foglie verdi della cipolla in acqua bollente e salata, asciugate molto bene. Mettete nel contenitore del mixer, ricoprite con olio di semi e frullate. Fate riposare per 1 ora.



Passate l’olio al colino con un filtro di carta e attendete che sia completamente filtrato.





Ponete il tortino caldo al centro del piatto e bagnate con l’olio di Tropea, guarnite con filetti di cipolla di Tropea.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni