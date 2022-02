Cuore morbido al cioccolato bianco e cranberries

DIFFICOLTA facile

Una ricettina da tenere sempre pronta, perchè ogni occasione è buona per amare. Potete prepararla per una ricorrenza romantica, per dedicarla ai vostri figli, ai vostri genitori, ai vostri amici. Non c'è niente di più bello che esprimere i propri sentimenti attraverso la preparazione di un dolce delicato e goloso come questo.