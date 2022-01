Cantucci alle mandorle e arancia

Questi cantucci sono un grande cavallo di battaglia per la colazione dei mesi invernali : sono semplici e di ottima resa . Un consiglio: potete anche raddoppiare o aumentare generosamente la dose di mandorle per renderli più golosi e nutrienti . Buona colazione!

PROCEDIMENTO

Sbattete le uova con lo zucchero, unite l’olio, il burro ammorbidito, il lievito, le mandorle e la scorza d’arancia grattugiata.

Aggiungete la farina poco a poco, verificando quanta ne assorbirà l’impasto: bisognerà ottenere una pasta maneggevole ma elastica.

Formate dei filoncini di circa 5 cm e sistemateli su una teglia rivestita di carta forno.

Infornate in forno già caldo a 180° per circa 25 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire ma non raffreddare del tutto.

Tagliate i filoncini in obliquo con un coltello ben affilato. Sistemate di nuovo sulla teglia e rimettete in forno.

Spegnete e lasciate i cantucci nel forno finché non sarà completamente freddo.

Una volta a temperatura ambiente, potete confezionare i cantucci in sacchettini trasparenti o scatoline di latta.

Seguite la ricetta su: www.lalberodellacarambola.com

A cura di Indira Fassioni