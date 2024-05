Conchiglie con salmone, formaggio spalmabile e timo

Nel numero di Cotto e Mangiato Magazine di Maggio trovate questa ricetta golosa ma soprattutto molto facile da preparare. Perfetta da servire come antipasto o aperitivo durante la bella stagione.

PROCEDIMENTO

Scolate i tranci di salmone sott’olio e sbriciolateli con le mani oppure con una forchetta direttamente all’interno di una ciotola.

Unite il formaggio spalmabile, il timo fresco, un pizzico di sale e una macinata di pepe.

Amalgamate fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo. Srotolate la pasta sfoglia su un piano da lavoro e ricavate dei cerchi con l’aiuto di un coppapasta di un bicchiere. Farcite ogni cerchio ottenuto con la crema di salmone e formaggio.

Tagliate la pasta a griglia con l'apposito strumento (una rotella con tante lame che si trova nei negozi specializzati o on-line) oppure con una lama sottile (il risultato sarà meno preciso e fine) e adagiatele sopra la farcitura, per formare una sorta di griglia-reticolo. Premete i bordi, sigillandoli bene in modo che il ripieno non fuoriesca durante la cottura.

Spennellate la superficie con un goccio d’olio d’oliva e disponete le conchiglie su una teglia rivestita di carta forno.

Infornate nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C e cuocetele per circa 15-20 minuti o fino a quando saranno dorate. Estraetele, lasciatele intiepidire e servitele.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"