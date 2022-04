colomba senza lievitazione

DIFFICOLTA facile

A Pasqua la Colomba non può mancare, ma non tutti hanno la voglia e la pazienza di prepararne una visti i tempi di realizzazione. Le possibilità sono due: o la compriamo o la cuciniamo… ma senza lievitazione. Questa colomba vi stupirà: ha tempi ridottissimi, lo stesso sapore di una colomba tradizionale e se usate lo stampo tipico da colomba nessuno si accorgerà delle differenze. Provare per credere!