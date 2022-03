Bavarese ai due cioccolati

PROCEDIMENTO

Mettete i fogli di gelatina in acqua fredda.

Ponete il latte sul fuoco. Intanto in una ciotola frullate i tuorli con lo zucchero e la vaniglia e aggiungeteli al latte appena bolle.

Lasciate sul fuoco e arrivate a 85 gradi per ottenere la crema inglese. (Se non avete un termometro da cucina fate la prova del cucchiaio: toccando i dorso del cucchiaio deve rimanere il segno del dito, praticamente un velo di crema).

Togliete dal fuoco e aggiungete la gelatina ben strizzata; fatela sciogliere completamente.

Dividete ora la crema in due parti e versate in una il cioccolato fondente e nell’altra il cioccolato al latte, entrambi tagliati finemente così scioglieranno prima. Le creme devono raffreddarsi.

Intanto montate la panna e aggiungete 250 gr di panna nel composto con il fondente e 250 gr nel composto col cioccolato al latte, mescolando dal basso verso l’alto.

Ora prendete lo stampo che preferite, io ne ho usato uno in silicone. (Se non è in silicone rivestite lo stampo con carta forno).

Versate la prima bavarese (Io ho iniziato con la scura) e mettete a raffreddare in congelatore per 40 minuti in modo che solidifichi.

Una volta pronta versate l’altra bavarese (che avete tenuto a temperatura ambiente) e rimettete in congelatore.

Prima di servirla scongelatela e rovesciatela sul piatto da portata.

Veronica Paoletti

A cura di Indira Fassioni