Cheesecake fredda mirtilli e lamponi

DIFFICOLTA facile

Appena il caldo inizia a farsi sentire, il primo dolce che arriva in nostro soccorso è la cheesecake fredda. A base di formaggio morbido non richiede l’uso del forno , è veloce da preparare e quindi la soluzione ideale per chi ha poco tempo e poca voglia di cucinare. Inoltre si può davvero preparare in diverse versioni cambiando i formaggi da utilizzare ( ricotta, mascarpone, robiola…) o anche per le golosissime farciture (marmellate, frutta fresca, cioccolata..). Il risultato, in ogni caso, sarà spettacolare sia per il gusto sia per la presentazione.