Carrot Cake con gorgonzola DOP

Una rivisitazione fresca e originale della classica carrot cake . Abbiamo utilizzato il Gorgonzola DOP per dare un tocco goloso a queste deliziose monoporzioni.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Mondate le carote e tagliatele grossolanamente. Trasferitele in un mixer e tritatele finemente. In una ciotola unite le 2 farine setacciate insieme al lievito. Unite le carote tritate e mescolate bene. In un’altra ciotola montate con l’aiuto delle fruste elettriche le uova con lo zucchero, il sale e la scorza d’arancia. Unite le polveri e continuate a mescolare unendo l’olio di semi a filo.

Trasferite l’impasto in una teglia da 22 cm precedentemente imburrata e infarinata e fate cuocere in forno preriscaldato a 170° per 40 minuti. Una volta cotta lasciate raffreddare completamente. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate dei cilindri dalla torta. Su metà dei dischi ottenuti fate uno strato di Gorgonzola DOP e poi richiudete con l’altro disco. Guarnite con un altro po’ di Gorgonzola DOP e la menta.

A cura di Indira Fassioni