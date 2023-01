Cacao, ricotta e ciliegie candite

PROCEDIMENTO

Per la crema



Mescolate la ricotta con lo zucchero e mettetela in un colino a maglie fini in frigorifero mentre preparate il rotolo, in modo da farle perdere il liquido in eccesso.

Preparate la pasta biscotto al cacao sgusciando le uova e separando gli albumi dai tuorli. Montate a parte gli albumi a neve ben ferma.

Per il rotolo



Separate i tuorli dagli albumi e versateli in una ciotola capiente con lo zucchero, montateli bene con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso, unite poco alla volta la farina con il cacao setacciati, mescolate bene aiutandovi con due cucchiai di albume montato a neve presi dal totale. Unite al composto ottenuto i restanti albumi montati, mescolando con delicatezza dal basso verso l’alto per non smontarli.

Versate il composto in una teglia rivestita con carta forno bagnata e strizzata e versatevi l’impasto, livellatelo e cuocetelo in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 10-12 minuti.

Sfornate la pasta biscotto al cioccolato, staccate la carta forno e arrotolatela, ancora calda, su un foglio di carta forno pulito o su un canovaccio, fatela completamente raffreddare.

Per l’assemblaggio



Sgocciolate la ricotta, versatela in una ciotola e mescolatela allo zucchero a velo. Srotolate la pasta biscotto e stendetela, versatevi la crema di ricotta e spalmatela con l’aiuto di una spatola, disponetevi le ciliegie candite.



Arrotolate il rotolo al cacao e riponetelo in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirlo. Cospargete con zucchero a velo e cioccolato tritato.





