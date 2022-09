Budino ai semi di chia mango e lamponi

DIFFICOLTA facile

Un budino super sano e una ricetta velocissima che si prepara in pochi minuti.

Quando mi viene voglia di qualcosa di goloso, questo budino è perfetto e non fa venire i sensi di colpa…

Oltre all’abbinamento con la frutta fresca, io ho usato kiwi mango e lamponi, si può preparare con qualcosa di più ricco come il cioccolato e la frutta secca.

I semi di chia contengono una elevata concentrazione di omega-3, vitamine, fibre, proteine e sali minerali.

I semi di chia ammollati in un liquido triplicano il loro volume; io li ho lasciati nella bevanda di soia e mandorla per 20 minuti ma si possono far riposare anche tutta la notte.

Questo composto si trasformerà automaticamente in un budino, sarà sufficiente mescolarlo bene e si addenserà per diventare un dessert sano e goloso.

Il mio budino ai semi di chia, o “chia pudding”, è perfetto anche per vegetariani, vegani, intolleranti al lattosio e celiaci!