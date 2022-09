Galette con pomodoro e timo

Le galette sono delle torte home-made che si possono farcire con ingredienti salati o dolci. Il termine è francese e indica una torta rotonda , solitamente dolce. Fuori dalla Francia la galette è spesso vista come una torta salata preparata con un impasto tipo pasta brisée a base di farina , olio e acqua. L’impasto della galette è semplice e veloce da preparare. Io lo uso subito senza farlo riposare e devo dire che viene sempre benissimo.

Infornate a 180 gradi per 50 minuti circa. Prima di estrarre dal forno controllate che la base della galette sia ben cotta.

Ripiegate i bordi della galette, piegate un pezzo alla volta per poterlo sovrapporre al pezzo precedente.

Adagiate tutti i pomodorini rivolti con la buccia in basso. Condite con sale olio e timo.

Lavorate fino ad ottenere un panetto omogeneo, basteranno pochi minuti. Se l’impasto risultasse troppo compatto aggiungete un paio di cucchiai di acqua in più.

Versate in una ciotola farina, parmigiano, sale, olio, acqua e semi oleosi.

Lo sapevate che...

La galette è buona sia appena sfonata che a temperatura ambiente. Se la preparate qualche giorno in anticipo cuocetela 5 minuti in meno così la potrete scaldare in forno prima di servirla senza che si secchi troppo.