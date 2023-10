Biscotti quinoa e cioccolato

DIFFICOLTA facile

I biscotti di quinoa e cioccolato sono una vera golosità ma anche un dolcetto sano che può essere consumato in ogni momento: sono perfetti al mattino a colazione, per uno snack a metà mattina o come merenda nel pomeriggio. Trovate molte altre ricette a cui ispirarvi per preparare tante buonissime alternative nel numero di ottobre di Cotto e mangiato Magazine.