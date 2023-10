Nel numero di Cotto e mangiato Magazine di ottobre troverete tante proposte per utilizzare al meglio il pollo . Tanto amato quanto versatile e facile da cucinare , ha tantissimi impieghi. Nella ricetta della crostata salata con pollo e funghi l'abbinamento sarà un classico. Insieme ad altri golosi ingredienti , si presenterà in un guscio di pasta frolla salata da gustare in ogni occasione. E' una preparazione veloce da realizzare ed anche scenografica se abbiamo invitati a cena.

PROCEDIMENTO

Per il guscio



Srotolate la pasta frolla salata, adagiatela in una teglia rotonda e bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta. Coprite la base con un foglio di carta forno e disponete sopra uno strato di ceci secchi.



Infornate e procedete con “la cottura in bianco” nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C per 15 minuti, poi eliminate la carta forno con i ceci e proseguite la cottura per altri 5 minuti.



Per il ripieno



Tagliate il pollo a dadini, fatelo rosolare in una padella con una noce di burro per alcuni minuti, poi insaporitelo con sale e pepe e tenetelo da parte.



Sciogliete il burro in una padella, rosolate il porro tritato, unite i funghi puliti e tagliati a tocchetti, e fateli cuocere a fuoco vivace per 5 minuti. Una volta pronti, lasciateli raffreddare.



Sbattete le uova in una ciotola con la panna e la ricotta, aggiungete il formaggio grattugiato, la noce moscata e regolate di sale e pepe.



Unite il ripieno (pollo, funghi e porro nel composto di uova) e versatelo nel guscio di pasta frolla, livellate la superficie con un cucchiaio, infornate nel forno preriscaldato in modalità statica a 180°C e cuocete per circa 15-20 minuti.



A cottura ultimata, estraete la crostata, lasciatela intiepidire e poi servitela.

Provate le altre ricette del magazine di "Cotto e mangiato"