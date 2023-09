Dal 3 ottobre un nuovo numero vi aspetta in edicola con tante idee da provare

Il numero di ottobre di Cotto e mangiato Magazine ci porta con ricette gustose, alla creazione di menù salutari e mai uguali.

Tante, diverse e saporite le idee realizzate con il pollo: apprezzerete ognuna per la sua peculiarità sia che si tratti della croccantezza, dell'abbinamento con le verdure o con le spezie o per la versatilità dell'impiego delle sue carni.

E' davvero un alimento prezioso poichè si utilizza nella sua quasi totalità con risultati brillanti.

La zucca torna in tavola colorata e dalle forme più svariate: tante le tipologie, ognuna è dedicata ad un tipo di cottura e di preparazione. Molte le proprietà che la accompagnano e quindi che sia al forno, in padella o in saor è bene consumarne poichè è buona e fa bene: troverete sicuramente la ricetta che fa per voi.

Torna con i primi freddi la colazione più classica, quella che ci vuole seduti davanti ad una bevanda calda accompagnata da qualche dolce preparazione: cosa c'è di meglio se non dei biscotti deliziosi e croccanti da inzuppare? Senza glutine, con mandorle, senza zucchero oppure i classici occhio di bue, potrete realizzarne uno al giorno così da non annoiarvi mai.

Per le ricette svuotafrigo ci salvano le ricette di creme al formaggio: quante volte ne abbiamo trovati pezzettini scomposti dimenticati nel frigorifero? Se pur ancora buoni da consumare, l'unica soluzione è quella di creare dei mix e unirli tra di loro insieme ad altri ingredienti e seguire le idee proposte in questo numero.

Per il comfort food delle prime piogge è perfetto il risotto allo zafferano: chi ama variare troverà l’opportunità di farlo con idee stuzzicanti da provare subito.

Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.

In vendita in edicola a € 1,70.

In edicola disponibile anche la copia con il guanto da forno in silicone.

Costo copia con allegato: € 9,99