Biscotti leopardati

Ho voluto sperimentare la ricetta di questi biscottini davvero scenografici . Oltre a essere particolari da vedere sono squisiti davvero. Il procedimento sembra difficile ma in realtà è semplicissimo prepararli. Farete un figurone !

PROCEDIMENTO

Preparate la frolla mescolando farina, uovo, zucchero e burro morbido. Dividete il panetto in tre parti uguali: in una mescolate la farina di mandorle, nella seconda il cucchiaino di cacao e nella terza il cucchiaio colmo di cacao.

Prendete il panetto marrone chiaro, tagliatelo in 5 pezzi uguali, fate 5 striscioline della stessa grandezza e mettete in frigo.

Ora prendete il panetto marrone scuro, tagliatelo in 5 pezzi uguali, formate 5 strisce e appiattitele nel senso della larghezza, anche aiutandovi con il mattarello.

Riprendete le striscioline marrone chiaro: avvolgete i rettangoli marroni scuro alle striscioline marrone chiaro in modo da ricoprirle completamente.

Stendete ora il panetto con la farina di mandorle e ricavate 5 rettangoli allungati, circa 20 cm.

Adagiate ora i salsicciotti scuri sui rettangoli chiari e avvolgeteli fino a ricoprirli. Mettete insieme i 5 salsicciotti ottenuti fino a comporne uno unico.

Mettete in freezer per un’ora. Una volta congelato bene, tagliate i biscotti e infornateli a 180 gradi per 20 minuti circa.

Veronica Paoletti

A cura di Indira Fassioni