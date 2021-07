Bavarese alla vaniglia

PROCEDIMENTO

In una ciotola frullate i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare spumosi. Nel frattempo mettete i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda per dieci minuti.

In un pentolino versate il latte e l’aroma di vaniglia,mettete sul fuoco e fatelo quasi bollire mescolando con una frusta. Aggiungete i tuorli e continuate a mescolare. Togliete dal fuoco prima di arrivare al bollore.

A questo punto strizzate bene i fogli di gelatina e mettetela nel composto facendola sciogliere bene.

Ora mettete il composto a raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigo fino a farlo diventare ben freddo.

Montate in una ciotola la panna con lo zucchero; aggiungete alla panna il composto completamente raffreddato e mescolate bene il tutto.

Ora versate la bavarese in uno stampo con la decorazione che preferite (anche in silicone ) da 20/22 cm e fate raffreddare in frigo per 3 ore almeno.

Una volta pronto toglietelo dallo stampo e servitelo decorandolo come vi piace di più.

Veronica Paoletti

A cura di Indira Fassioni