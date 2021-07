DIFFICOLTA facile

Avete degli albumi avanzati e non sapete come utilizzarli? Vi do io la soluzione, preparate l’Angel cake al cacao: un dolce soffice, leggero e gustosissimo. Io adoro le colazioni golose e ricche e con questa torta appago pienamente le mie voglie, anzi… essendo senza burro, senza olio e senza latte mi terrò in forma e non rinuncerò al gusto. Sono sicura che ve ne innamorerete: si prepara velocemente, adatta a tutti e si mangia senza sensi di colpa.