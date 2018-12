Regali di Natale 2018: il cibo gourmand fa tendenza

Doni natalizi 2018: i magnifici 7 Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I Biscotti Zafferano Leprotto - I biscotti Zafferano Leprotto sono confezionati in una scatola di latta da collezione che contiene 6 gusti di frollini diversi realizzati dalla Pasticceria Clivati di Milano. Il gusto classico dell'intramontabile frollino al burro, quello al cioccolato per chi sostiene che "un dolce non è tale se non c'è il cioccolato", il delicato biscotto alla nocciola e poi quelli per i palati più raffinati: frollino al pistacchio dove la granella nobile e l'oro rosso si fondono insieme, quello all'albicocca dove il gusto della marmellata abbraccia il sapore dello zafferano e infine quello al lampone per una tentazione irresistibile.



[bu:r]ettone: il Panettone di Eugenio Boer - Non poteva non esserci tra le nostre proposte il panettone, simbolo natalizio per eccellenza. E quello che vi proponiamo per questo Natale è quello firmato dallo chef Eugenio Boer, in collaborazione con l’amico Jean Vezzoli: una personalissima versione legata alla sua memoria, ottenuta da un’attenta ricerca dei prodotti selezionati tra piccoli produttori amici, come il miele di Sulla di Ape Nera e i canditi del Maestro Corrado Assenza, le uova di Selva della Valtellina, il burro di Malga e la pregiata vaniglia di Tahiti. Una sinfonia di sapori per restituirvi la colonna sonora più dolce e fragrante di sempre.



I vini di Cantina Urbana - Altra idea vincente per un regalo sono i vini di Cantina Urbana, che ha portato una cantina in una metropoli, cioè Milano. Un luogo dove imparare, ma anche divertirsi a sperimentare, mettersi in gioco e scoprire nuovi gusti con percorsi di degustazione. Segnaliamo le vantaggiose promozioni del Tranatt Rosé e dell’El mòs (Glera Frizzante), bottiglie acquistabili in loco (ma è disponibile anche un servizio di delivery), che possono essere confezionate in eleganti scatole natalizie in legno. In alternativa, si può optare per dei pacchetti che offrono percorsi di degustazione all'interno della prima cantina operativa a Milano città. Nel dettaglio: Cantina Urbana Experience - visita alla zona di produzione, 4 vini in assaggio + tagliere in abbinamento. 25 € a persona, durata 1 h. Fatti il tuo Blend: i cantinieri vi accompagneranno in un percorso divertente in cui potrete giocare a fare il vostro vino, secondo il vostro gusto. Blending session con 4 vini + tagliere in abbinamento. € 40/persona, durata 1 h. Tour del Cantiniere: l’esperienza completa della Cantina; è possibile visitare la produzione, assaggiare i vini dai serbatoi di acciaio, dalle anfore e dalle barrique per finire alla bottiglia. Tagliere in abbinamento. € 50/persona, durata 1 h 30.



GIASS - Milano Dry Gin - Per un regalo natalizio all'insegna dello spirito milanese vi proponiamo inoltre GIASS - Milano Dry Gin, un elegante cofanetto che riprende la grafica e il logo dell'iconica bottiglia. Nella confezione potrete trovare tutto il necessario per servire 2 cocktail: una mini-bottiglia di GIASS da 100 ml, due lattine di tonica Goldberg da 100 ml ciascuna e delle bacche di ginepro per guarnire il drink prima della sua degustazione.



The Kraken Ceramic 2018 - Un regalo prezioso e dal tocco esotico. The Kraken è il nome di un blend di rum importato dai Caraibi dal colore decisamente black e dal sapore ricco e intenso. Una miscela di 13 spezie segrete tra le quali spiccano cannella, chiodi di garofano e zenzero. Ogni anno The Kraken lancia sul mercato un’esclusiva versione in ceramica della bottiglia del suo celebre rum, un ‘must have’ imperdibile per i collezionisti. Per la prima volta, la Limited Edition approda in Italia, dove è già caccia ai rarissimi esemplari. La Kraken Ceramic 2018 è un vero e proprio oggetto di design: misteriosa e oscura, è avvolta dai mostruosi tentacoli Kraken e ha una preziosa finitura in sabbia opaca.



Il Panettone Marroni e Gianduia dell’Excelsior Hotel Gallia - Situato nel cuore di Milano, proprio di fronte alla Stazione Centrale e vicino al famoso Quadrilatero della moda, il lussuoso Excelsior Hotel Gallia propone per questo Natale un panettone con marroni e gianduia realizzato dai suoi chef pasticceri secondo le più antiche tradizioni, con una lievitazione naturale di 24 ore e ingredienti di prima scelta. Il lievito madre usato è quello disponibile nella pasticceria del Gallia, un lievito di 30 anni.



I vasetti gourmet di Jarit - Jarit nasce come un nuovo concetto di ristorazione creato per rendere accessibile a tutti un’esperienza gastronomica finora riservata a pochi. All’interno dei suoi vasetti di vetro monoporzione è racchiusa la qualità e la ricercatezza di un piatto di alta cucina, creato da chef che operano ai massimi livelli della ristorazione italiana. Il format è stato studiato dagli chef Matteo Pisciotta e Andrea Piantanida, che per Jarit hanno ideato e messo sotto vetro diverse ricette, creando così un vero e proprio menu, la Collezione Jarit. Le Collezioni, che includono ricette di grandi chef stellati ambasciatori della cucina italiana, cambiano ogni due mesi e tutti i piatti vengono realizzati rispettando la qualità e la stagionalità delle materie prime.



Vi auguriamo un buon Natale con la frase d'amore più vera e unica: "Hai mangiato?" (Elsa Morante).



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it