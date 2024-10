Procaccini, cucina d'autore a Milano sotto la guida di Emin Haziri

Per chi preferisce un'esperienza più breve, il menù alla carta offre una selezione di piatti che combinano ingredienti freschi e pregiati come i gamberi rossi di Mazara, il tonno rosso del Mediterraneo e il manzo Wagyu, preparati in modo sartoriale dallo Chef Haziri. Tra le proposte, spiccano antipasti come "Patate, porcini e nasturzio" e primi piatti come lo "Spaghetto all’anguilla affumicata, scarola, limone salato e quinoa", che fondono tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto. Anche i dessert, come il "Banana, Miso e bergamotto", sono pensati per sorprendere e deliziare.