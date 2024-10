Dodici vini rossi per brindare all’inizio dell’autunno

Prodotto nella rinomata zona di Bolgheri, il Mosaico è un Merlot in purezza, nato dalle vigne situate lungo la Via Bolgherese e nei terreni di Ferruggini e Sondraie. Le uve, piantate tra il 2004 e il 2011, provengono da suoli argillosi con strati di ghiaia in profondità, perfetti per garantire un ottimo drenaggio e favorire la maturazione ottimale del Merlot. La fermentazione avviene in vasche di acciaio inox a una temperatura controllata di 26/28 °C per circa 15 giorni, con lieviti indigeni. L’affinamento avviene in barriques di rovere francese di secondo e terzo passaggio, per un periodo di 6 mesi in bottiglia. Al naso si percepiscono intensi aromi di frutti rossi, con mora e composta di lamponi in evidenza, accompagnati da note speziate e sentori di peperoncino dolce. Al palato, il vino si presenta avvolgente e setoso, con un tannino vellutato e un finale succoso. Ottimo con carni rosse a lunga cottura, brasati o formaggi stagionati come il pecorino o il parmigiano.