Pizzeria DaZero: una serata dedicata al pomodoro Incontro® e la nuova apertura a Firenze

Continua il viaggio tra le eccellenze gastronomiche della terra del Cilento delle Pizzerie DaZero , che dedica la serata di Giovedì 1 ottobre 2020 , alle ore 19.30 presso i locali di Via E. De Amicis 45 a Milano, al pomodoro. Ma non ad uno qualunque, bensì ad Incontro® , il pomodoro confezionato da Maida , la nota azienda cilentana di Francesco Vastola , per le Pizzerie DaZero .

Pomodoro Incontro in barattolo Foto M. Calocero

Un progetto che ha come scopo quello di fortificare ed esaltare le materie prime nostrane di produttori locali italiani, caratteristica che è il punto di forza del brand DaZero: ortaggi, frutti, formaggi, salumi, vini, olio Evo, birre, trasformatori di pesce, tutto ciò che condisce le pizze targate DaZero.

Ma il pomodoro Incontro® è protagonista non solo sulle pizze: un menù speciale, infatti, prevede anche un cocktail a base di pomodoro realizzato in esclusiva per DaZero da Lab 54, cocktail bar di Vallo della Lucania (SA). Il drink sarà composto da Franciacorta Rosé, pomodoro, lime e basilico, per sottolineare l’incontro con la Lombardia e suoi vini di punta.

A chiudere il menù ci sarà “Incontro la Bufala”, ossia il gelato di Orso Bianco, altra realtà cilentana di stanza a Milano, che propone un gusto a base di ricotta di bufala e pomodoro.

Maida, l’azienda di Francesco Vastola, ha sede nelle campagne di Capaccio-Paestum (patrimonio Unesco), dove si coltiva l’”oro rosso” da oltre trent’anni. Qui Francesco e la sua famiglia si dedicano anima e cuore alle coltivazioni locali, selezionando diversi semi di ortaggi e piante di qualità, coltivate senza alcun conservante nè additivo chimico, con uso esclusivo di olio extravergine di oliva.

La varietà della produzione ortofrutticola si coniuga con l’originalità del packaging, così da offrire insieme al bello il buono di un territorio dall’alta varietà biologica. Dal suo semenzaio, dà vita alle piantine che poi trapianta nei campi dell’azienda e le coltiva fino al momento della lavorazione nel laboratorio a pochi metri da quei campi.

La scelta per il pomodoro Incontro® dedicato a DaZero è ricaduta su due tipologie di pomodori che contribuiscono a creare una salsa unica, ispirata alla vera tradizione cilentana: pomodoro lungo (tipo San Marzano) e un altro tondo (particolarmente succoso). Il risultato è contenuto in un barattolo di vetro pieno di genuinità e bontà, a cui viene aggiunto semplicemente una foglia di basilico.

Quella delle conserve è una tradizione ancora oggi consolidata nella realtà del Cilento, ed è per questo che, per festeggiare un rito che rimane ben saldo nelle case, DaZero lancia una confezione limited edition che contiene il pomodoro Incontro® in bottiglia di vetro.

Un gesto significativo, simbolo di una ripartenza dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito tutta la filiera, che vuole contribuire in modo significativo al riavvio del settore lavorando concretamente sulla valorizzazione della tradizione artigiana del Cilento, la terra dove è nato il progetto e che ha costruito la propria identità nella fiducia riposta nell’eccellenza e nella laboriosità degli imprenditori cilentani.

Incontro® è solo il primo di una serie di progetti di co-branding che vedrà protagonisti DaZero insieme ad altri produttori campani, attori principali della famosa Dieta Mediterranea che proprio in Cilento ha visto la sua nascita.

Un’altra novità per DaZero riguarda l’apertura dei nuovi locali a Firenze, sul Lungarno Ferrucci, uno dei punti più suggestivi della città: 60 posti a sedere per i nuovi clienti che vorranno conoscere la realtà DaZero e le bontà enogastronomiche cilentane con la stessa formula già attuata in altre sedi (Vallo della Lucania, Milano, Torino e Matera).

Non mancherà, infatti, l’incontro tra i prodotti campani ed eccellenze locali, come il Pecorino di Pienza, il prosciutto del Casentino, la mortadella di Prato, la cipolla di Certaldo (tutti presidi Slow Food), oltre a una piccola ma attenta selezione di vini toscani. “Le pizze di DaZero a Firenze - spiega Giuseppe Boccia, uno dei soci del marchio - faranno conoscere le eccellenze del sud della Campania in combinazione con alcune delle migliori referenze gastronomiche toscane”.

http://www.cominciadazero.com/

Di Indira Fassioni