Per i più golosi ecco le ricette di Matteo Cunsolo per Halloween

Non serve essere dei maghi per preparare questi biscotti ma tanto amore e qualche semplice ingrediente.

Ecco due ricette semplici proposte dal maestro panificatore Matteo Cunsolo, de La Panetteria, presidente dell’Associazione Panificatori di Milano e Province e segretario Richemont Club Italia, per portare un po’ di colore nelle giornate grigie di questo autunno inoltrato.

«Abbiamo pensato a due proposte semplici, da preparare magari assieme ai bambini per farli divertire e far capire loro che dalla semplicità possono nascere simpatiche idee».

In questi giorni il panificio a Parabiago, La Panetteria propone dolci dedicati alla festa di Halloween, qui trovate tutti i segreti per prepararli nella cucina di casa.

Ricetta per le Meringhe di Halloween

Maestro Panificatore Matteo Cunsolo

La Panetteria – Parabiago (Milano)

Ingredienti: gr. 500 zucchero - gr. 500 albume

Procedimento:

Inserite in una planetaria gli albumi a temperatura ambiente; iniziate a montare. Quando comincerà a schiumare l’albume, versate 1/3 di zucchero semolato, continuate a montare e aggiungete poco per volta la parte restante.

Montate circa per 10 minuti. Il composto sarà pronto quando sarà lucido e fermo. Mettete la meringa nel sac à poche a bocchetta liscia.

Formate le meringhe su delle teglie rivestite, in precedenza, con carta da forno.

Infornate a 100° per circa 4-5 ore: una volta fredde decorate le meringhe a piacimento con il cioccolato sciolto.





I Biscotti di frolla buoni da far paura

Maestro panificatore Matteo Cunsolo

La Panetteria – Parabiago (Milano)





Ingredienti per la frolla classica gr. 500 farina - gr. 250 burro - gr. 170 zucchero a velo - gr.110 tuorli - Zucchero a velo per spolverare q.b. - Pasta di zucchero bianca - Colorante rosso e giallo in gel - Confettura albicocche - Cioccolato fondente - Stampini biscotti Halloween

Procedimento

Sabbiate il burro con la farina, aggiungete lo zucchero a velo e infine i tuorli a filo. Fate riposare la frolla in frigo per circa due-tre ore.

Per i biscotti a forma di zucca, fantasma e pipistrello , stendete la frolla ad uno spessore di 4-5 millimetri e coppate con gli stampini con il composto. Cuocete in forno a 160/170° per circa 13/14 minuti.

Per i biscotti a forma di zucca : colorate la pasta di zucchero con colorante in gel rosso e giallo per ottenere un colore arancione bello vivo. Una volta che i biscotti sono freddi, spennellateli con la confettura di albicocca che servirà per far aderire la pasta di zucchero. Stendete quest’ultima su di un piano da lavoro (precedentemente spolverato di zucchero a velo) ad un spessore di 1/2 millimetri. In seguito dovrete coppate la pasta di zucchero con lo stampino a forma di zucca sul biscotto.



Per i biscotti a forma di fantasma eseguite lo stesso procedimento per il biscotto a forma di zucca, lasciando la pasta bianca e disegnate i dettagli con il cioccolato fondente.



Per i biscotti a forma di pipistrello : glassateli con il cioccolato fondente oppure, in alternativa, potete ricoprirli con pasta di zucchero nera.

Di Indira Fassioni