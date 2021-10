I Maestri dell'arte pasticcera e i grandi classici della tradizione italiana

Pasticceria Martesana, Bottega Storica dal 1966, presenta la nuova collezione Autunno-Inverno 2021 ispirata alle ricette della tradizione italiana. Grazie alla maestria dei Pastry Chef Vincenzo Santoro e Domenico Di Clemente, nasce la nuova linea di croissant con un impasto a doppio lievito, ancora più soffice e più fragrante, con la promessa di regalare ai propri clienti l’esperienza di gusto più innovativa e persistente di sempre. Un’offerta che si rinnova e si arricchisce grazie anche all’ingresso in famiglia di due prodotti iconici della colazione nostrana: il maritozzo e il pasticciotto. Non possono ovviamente mancare le novità della pasticceria più moderna come le mignon alla frutta (limone di Amalfi, mango e fragola). Infine, un gusto inedito del panettone natalizio, Re di Martesana, un vero e proprio tributo all’eccellenza italiana con nocciole IGP Piemonte, mandarino candito e gocce di gianduja cremoso.

La colazione di Martesana si rinnova: dall’esperienza dei Maestri nascono le sfoglie e i croissant firmati Santoro-Di Clemente più soffici e fragranti di sempre, grazie all’intuizione di unire insieme due diverse tipologie di lievito naturale, quello madre di Martesana (uno tra più antichi di Milano) e una biga liquida. Il risultato è una maggiore morbidezza dell’impasto per un lievitato soffice e dal bouquet aromatico intenso e fragrante. Tra le novità più gustose: il croissant al cioccolato, con impasto scuro e granella di cacao, la treccia con frutti di bosco e fragole fresche e il turbante di pasta croissant sfogliata al cioccolato farcito con marmellata d’arancia.

I Maestri reinterpretano inoltre due grandi classici della tradizione italiana del mattino: il maritozzo romano e il pasticciotto del Salento, lanciati in anteprima presso il nuovo punto vendita di Mercato Centrale a Milano, per celebrare il tema del viaggio, e a breve disponibili anche su tutti gli altri punti vendita. Partendo da una ricetta storica di Vincenzo Santoro, il maritozzo di Martesana si presenta come una brioche più morbida e leggera della ricetta classica. L’impasto è preparato con lievito madre e la farcitura vede l’incontro tra crema pasticcera alla vaniglia e panna fresca montata. Oltre al racconto della tradizione pasticcera simbolo della città eterna, Martesana presenta un'altra icona del dolce, un tributo alla terra d’origine del Maestro: la Puglia. Stiamo parlando del pasticciotto salentino nelle versioni classico, con crema pasticcera e amarene, al mandarino candito e doppio gusto, crema pasticcera bianca e al cioccolato.

Tra le novità all’insegna della pasticceria più moderna, troviamo 5 nuove mignon, piccoli capolavori di gusto firmati Martesana ispirate ai ricordi dell’estate italiana: la crostatina ripiena di crémeux al limone di Amalfi e granella di meringhe (omaggio alla lemon pie), il bicchierino di cioccolato fondente con dadolata di mango fresco, mousse al cointreau e gelée al mango e la morbida financier alla nocciola finita con una cupola di gelatina alle fragole fresche profumate alla vaniglia. A seguire, una rivisitazione del bonet piemontese, il primo budino italiano, con una crema cotta al cioccolato custodita in un bicchierino di fondente, decorato con amaretto, e il pasticcino signature di Domenico Di Clemente, un cubotto con base croccante di cereali e nocciola con strati alternati di cremoso al cioccolato fondente 70%, pan di spagna meringato e crema chantilly al caramello e sale.

Per finire, sua Maestà il Panettone, in un gusto inedito: Nocciole delle Langhe, burro noisette e mandarino candito. I profumi dell’inverno nel lievitato d’autore firmato Vincenzo Santoro, premiato nel 2020 con la medaglia d’oro al concorso Artisti del Panettone. A completare l’impasto farina di grano duro con macinatura a freddo a 24 passaggi, vaniglia Tahiti pura in bacche, zucchero di barbabietola, miele biologico italiano e lo storico lievito madre di Martesana, custodito con cura da oltre cinquanta anni presso il nostro laboratorio. Il nuovo Panettone è decorato a mano con una glassa di cioccolato al latte e granella di nocciole, omaggio alla tradizione del già celebre Panetun de l’Enzo.

La Scuola di Cucina di Alessio Leporatti ospiterà la Conferenza Stampa Martesana Autunno Inverno 2021

Creata e gestita da Florencetown Cooking Schools e firmata dallo chef Alessio Leporatti, Executive Chef di Relais Villa Olmo, nasce per dare a buongustai, amatori e appassionati la possibilità di avvicinarsi alla cultura del buon cibo, imparando a riconoscere e gustare le migliori materie prime e a cucinare pietanze prelibate in maniera impeccabile, grazie alla numerosa ed eccellente varietà dei corsi. La scuola di cucina è intesa come uno spazio polivalente di apprendimento e valorizzazione delle materie prime e della cultura e tradizione culinaria italiana. La cucina, progettata su misura e realizzata con materiali di pregio dalle Officine Gullo.

https://www.martesanamilano.com

Di Indira Fassioni