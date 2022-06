Per gli amanti del barbecue a Milano

Si confermano ardenti e infuocate le serate milanesi con

BRACI by Barù

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona

Barù

Fino al 31 luglio

taglio di carne

griglia vera

brace ardente

, il Temporary Restaurant di, meglio conosciuto come, che ha inaugurato il 10 maggio in collaborazione con mare culturale urbano negli spazi del food hub in Canottieri San Cristoforo.il ristorante offrirà la possibilità di assaporare un succulentoche ha sfrigolato su una, sotto una, magari in abbinamento a una birra artigianale, a un calice di vino rosso o un rinfrescante cocktail.

Nel

cuore della movida milanese

Navigli

conviviale

barbecue fatto a regola d’arte

Lampredotto in cocotte, scottadito di agnello con chimichurri marchigiano e mix di maiale alla toscana

pappa al pomodoro e pasta alla Nerano

panini con porchetta, battuta di nocciole e finocchietto o con pulled pork e coleslaw americana

, sui, BRACI by Barù è un luogo, dove trascorrere una serata estiva nel totale relax e gustare del buon cibo insieme agli amici. Materie prime di qualità, ampi spazi all’aperto e tanta voglia di festa: sono questi gli ingredienti di unsono alcune delle proposte del nuovo BRACI by Barù, aperto dal martedì alla domenica a pranzo e a cena. Non mancano primi comee, in occasione del pranzo,

Reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Barù porta la sua passione per la

buona cucina a Milano

dedicato ai buongustai e agli amanti dei piaceri della vita

ambiente ricco di autenticità e natura, dove il cuore pulsante è proprio la brace

con un'attenzione anche alle proposte vegetariane

esperienza immersiva

primitiva tecnica di cottura

, in un locale che riflette la sua storia personale a cavallo tra le Marche e l'America,. La cucina, nella forma più primitiva e viscerale, è da sempre una delle sue più grandi passioni: "Non sono un cuoco, non sono uno Chef, non sono un enologo. Sono solo un comunicatore del buongusto". L’idea alla base di Braci è creare un, ovvero cotture alla griglia, principalmente di carne ma. Strumento arcaico di cottura, desueto fino ad alcuni anni fa, sta pian piano prendendo sempre più piede nelle cucine dei ristoranti: “Il barbecue non è solo un metodo di cottura, è un rituale con il fuoco come elemento catartico. E come tale c’è bisogno di un gran cerimoniere”, dichiara Barù, che vuole offrire un’in un luogo poco lontano dai ritmi frenetici e facilmente accessibile per una rapida fuga, deliziando gli ospiti grazie alla piùcon cui l’uomo ha iniziato a cibarsi, e che ancora oggi riserva moltissime sorprese.

Pronti ad una stagione ardente?

Di

Indira Fassioni