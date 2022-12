Natale 2022: doni golosi da mettere sotto l'albero

La magia del Natale è alle porte ed è ora di impacchettare con dei bei fiocchi gli ultimi regali e metterli sotto l’albero. Tra le varie idee per il 2022, non possono mancare consigli sui regali golosi. Versatili, originali, buonissimi ma soprattutto sempre apprezzati da amici, colleghi, parenti e fidanzati. Ce n’è per tutti i gusti, grandi e piccini, a dieta e non.

La collezione di Leone dedicata allo Schiaccianoci, dalle iconiche pastiglie agli amatissimi CRI CRI

Anche quest’anno Leone è pronta a incantare tutti con una collezione che promette di far sognare grandi e piccini. Per la prima volta la storica azienda dolciaria Made in Italy dà vita a una collezione ispirata allo Schiaccianoci, una favola senza tempo che da due secoli trasporta il pubblico nell’attesissima atmosfera delle festività.

Per l’occasione le coloratissime latte di Leone, e non solo, si vestono con illustrazioni da sogno realizzate dall’artista Mombo Mondo che vedono lo Schiaccianoci fare da protagonista e si trasformano così in un’idea regalo all’insegna del gusto e della felicità. Sfumature di rosso e di rosa alternate da tocchi di verde e azzurro pastello, rappresentazioni di fiabeschi castelli, dell’amatissimo soldatino e dei simboli natalizi ricoprono i prodotti della collezione per un viaggio a cavallo tra sogno e realtà.

Punta di diamante della collezione Schiaccianoci e grandissima novità in casa Leone è il Panettone (750 g) con gelatine di frutta – ricetta esclusiva Leone - nato dall’incontro con la rinomata pasticceria torinese Racca, specializzata nella produzione di panettoni artigianali a lenta lievitazione. Una ricetta innovativa arricchita dalla dolcezza e dal gusto delle gelatine di frutta che, sostituendo i canditi ed uvetta, trasformano la grande icona della tradizione natalizia in un prodotto inedito e unico nel suo genere. Per gli amanti della tradizione, il Panettone di Leone è disponibile anche in versione classica e con gocce di cioccolato.

Altra grande novità parte della collezione natalizia di Leone è la calza della Befana (210 g), amatissima dai bambini e contenente gelatine e lingottini misti e una scatoletta di pastiglie miste dissetanti. A completare la proposta legata al Natale, le Palline in latta (30 g) in tre soggetti da appendere all’albero, con all’interno una scatoletta di pastiglie al dolce gusto di biscotti appena sfornati (€ 8,00), la Latta Cappelliera (450 g), con gelatine e lingottini misti, e lo Scrigno CRI CRI (130 g), contenente le amatissime praline di cioccolato con cuore di nocciola rivestite di piccoli granelli di zucchero. La collezione Schiaccianoci di Leone è già disponibile nei migliori negozi di tutta Italia.

Il Panettone con Marron Glacé e cioccolato e crema spalmabile



Anche quest’anno gli artigiani di Peck hanno creato un regalo gustoso, elegante ma soprattutto buono: un panettone Special Edition con marron glacé e pepite di cioccolato, accompagnato da una crema ai marroni e whisky perfetta da spalmare con un’apposita “spatolina” a marchio Peck. La nuova Special Edition - realizzata in soli 200 pezzi - va ad arricchire le altre 5 varianti, proposte da Peck, del dolce simbolo del Natale:

- Gusto Classico per i puristi della tradizione, Amarena Limone e Mandorla per gli amanti dei sapori eleganti e raffinati, Pere e Cioccolato per chi cerca il connubio perfetto, Arancia Ananas e Zenzero per dare un tocco esotico al Natale, Pistacchio Caffè e Cioccolato Bianco per i più golosi. I Panettoni sono disponibili presso i 3 negozi Peck di Milano.

La selezione di dolci di Armani/Dolci by Guido Gobino



Armani/Dolci by Guido Gobino festeggia il Natale con la consueta selezione di dolci tipici dedicati alle festività, prodotti con materie di altissima qualità, seguendo con sapienza artigianale le ricette della tradizione dolciaria regionale.

Al pandoro da 1 kg e alle praline di cioccolato, si aggiunge il panettone preparato secondo il tradizionale metodo milanese nel formato da 100 gr. e da 1 kg., offerto in quattro diverse varianti di gusto: classico, pesca e gianduiotto, moscato e nella ricca versione con copertura al cioccolato e decorazioni Guido Gobino.

La collezione è disponibile su armanidolci.com e nei punti vendita Armani/Dolci di Milano, Bologna, Parigi, Monaco di Baviera, New York, Armani Hotel Dubai e, solo per Milano, su Cosaporto.it.

I Panettoni dello Chef Cannavacciuolo: dalla Limited Edition al Dolce di Natale Vegano

Tornano in 7 diverse varianti gli iconici Panettoni prodotti nel Laboratorio Artigianale dello Chef Cannavacciuolo. Il Panettone Classico, il Panettone al Limoncello, il Pere e Cioccolato e la Limited Edition Cioccolato e Caffè sono le golose proposte che già nel Natale 2021 avevano stupito gli amanti della pasticceria firmata dallo Chef. Accanto a loro, per questo 2022, l'atteso ritorno del Panettone al Gianduia, insieme a tre nuovissime creazioni: il Panettone al Pistacchio, il Melannurca IGP Limited Edition e il Dolce di Natale Vegano al Cioccolato certificato V-label. Un morbido impasto, quest’ultimo, con pepite di cioccolato fondente e galssa realizzata con farina di mandorle e nocciole. Perché Natale è anche inclusione e condivisione.

La linea di Panettoni e il Dolce di Natale Vegano al Cioccolato sono disponibili sullo shop online di Antonino insieme ad altre golosissime idee regalo per il Natale 2022: il Babà, le Torte in vaso, la classica Pastiera napoletana, la Crema spalmabile al pistacchio – tutte in vetro – e le Praline al cioccolato.

G GIN, il distillato botanico sensuale e glamour perfetto per l’inverno

Cosa c’è di meglio come regalo di Natale di un gin distillato botanico, da assaporare soli o in (dolce) compagnia? G GIN è un prodotto unico e ricercato, con botaniche esclusive tipiche del territorio lombardo, patria dell’aperitivo e della night life Made in Italy. Il pack è pulito e lineare, per esaltare le note sinuose del liberty italiano e l’eleganza di un gin fluido, perfetto per tutti i palati, che punta al Glamour, al Gioco e al Godimento di uno dei distillati più amati al mondo.

G GIN si caratterizza per la presenza di dieci botaniche – ginepro, coriandolo, camomilla, lavanda, lichene islandico, mandarino, sambuco, tiglio, salvia e pepe di Sichuan – e presenta all’olfatto un bouquet ricco, equilibrato ed evocativo, dove emerge la nota pungente del pepe di Sichuan e il sentore vellutato del lichene islandico.

Grazie al suo gusto secco, dal retrogusto morbido, con note floreali gradevoli e persistenti di tiglio, lichene islandico, pepe di Sichuan e coriandolo, è un gin versatile, ideale in miscelazione, ma sorprendente anche alla bevuta liscia.

Il prodotto è frutto della dedizione e dell’esperienza di tre generazioni di maestri distillatori che, dal 1969, seguono con rigore e passione il metodo “distillato botanico”: processo artigianale che prevede la distillazione dei soli estratti naturali, senza aggiunta di aromi. Disponibile nel formato da 70 cl, è distribuito nei migliori cocktail bar e sull’e-shop.

Pennestri’: dalla special edition tutta “calabrese” ai panettoni con gelato

Un vero e proprio omaggio alla Calabria. La Cremeria Sottozero di Vincenzo Pennestrì presenta, accanto alla nuova linea di lieviati per le feste 2022, il Panettone Special Edition con liquirizia, canditi al bergamotto, fichi secchi e copertura di cioccolato alla liquirizia.

Per i più golosi e gli amanti del gelato d’inverno, la gamma di panettoni Pennestrì offre una vasta scelta di panettoni ripieni di gelato, una vera e propria tradizione per la quale Sottozero è nota ormai a livello internazionale. Si va dal panettone Americano con gelato al caramello di burro salato, gelato alle arachidi, pralinato di noci pecan, copertura di cioccolato al caramello Valrhona al panettone Reggino congelato alla crema reggina, canditi d’arancia, cioccolato fondente in pezzi, gelato alla stracciatella e alla nocciola, bagna al Rum ricoperto di cioccolato fondente al 75% ciliegie candite. Il panettone Calabrese, invece, racchiude gelato di noci e al cioccolato, fichi caramellati con ricoperto di cioccolato alla liquirizia.

E ancora: la speciale versione del Tre cioccolati è con gelato al cioccolato fondente, al cioccolato bianco e al cioccolato al latte con salsa di cioccolato e riso soffiato, ricoperto infine di cioccolato al latte e riso soffiato. Infine, il panettone Sicilia sorprende con il suo gelato di ricotta e pistacchio, salsa di mandarino, pistacchi croccanti, cioccolato fondente, canditi di arance, tutto ricoperto di cioccolato al pistacchio e pistacchi pralinati. Chiude l’offerta di Natale 2022 il tradizionale pandoro soffice al burro, che ben si sposa con tutti i gusti di gelato alle creme Sottozero.

La linea di vini Varvaglione con in etichetta un QR code per accedere a una playlist natalizia



Jingle Bells, White Christmas e Silent Night, insieme a tante altre famosissime canzoni, tutte su… una bottiglia. Il Natale2022 di Varvaglione sarà all’insegna delle esperienze multisensoriali che vino e musica sapranno fornire, accompagnate ancora una volta da un’etichetta unica nel suo genere. Sui vini della linea 12eMezzo (Negramaro, Primitivo e Malvasia Bianca), infatti, campeggerà un QR code che rimanderà a una playlist creata ad hoc su Spotify dall’azienda vinicola ionica, in cui ritrovare tutte le versioni dei brani natalizi più amati.

Dopo aver acquistato il proprio vino preferito della linea 12eMezzo basterà scansionare con il proprio telefono la sua etichetta glam per essere trasportati nelle culture e nei modi di vivere il Natale dei vari Paesi del Mondo, attraverso canzoni secolari o più moderne. Un’idea regalo originale e creativa per gli amanti del vino. Disponibile nello shop online.

Foie Gras Gourmet

Stanno per arrivare le feste natalizie e le tavole si imbandiscono con tante prelibatezze. Il foie gras è una di queste. Adesso si può acquistare direttamente: dal 2014, Foie Gras Gourmet invia in tutto il mondo foie gras d'anatra e d'oca di produttori altamente selezionati. I foie gras del brand Foie Gras Gourmet hanno un gusto autentico, e sono realizzati da una cooperativa di artigiani che prestano estrema attenzione alla qualità del prodotto, rispettosi delle tradizioni e del loro territorio.

Le anatre e le oche vengono allevate in libertà e nutrite con mais nelle pianure di Chalosse, a sud delle Landes, dipartimento della regione della Nuova Aquitania. Il foie gras viene meticolosamente preparato a mano, poi cotto e condito solo con sale e pepe, senza aggiunta di alcun colorante, conservante o additivo.

Il Pan'Ottone della boutique I Dolci della Regina

Alzi la mano chi non ha almeno un amico o un parente amante dei prodotti di nicchia, altamente artigianali. Bene, la piccola boutique di pasticceria I Dolci della Regina è un punto di riferimento per chi ama prodotti cotti in piccoli lotti e preparati senza conservanti, additivi e/o semilavorati.

Un’offerta classica così come il loro panettone, il “Pan’Ottone”. Chiamato così in onore di Ottone I di Sassonia, secondo marito di Adelaide di Borgogna, "patrona" dello storico hotel Regina Adelaide. Gli ingredienti del Pan’Ottone sono ovviamente di primissima qualità: uova gardesane fresche a pasta gialla, burro Gran Cru francese dalle migliori panne, arance candite artigianali siciliane e calabresi, uva passa australiana, mandorle siciliane e miele autoctono.

Per scelta, data la produzione limitata, lo si può trovare unicamente nella pasticceria I Dolci della Regina in centro a Garda o tramite lo shop on line (con spedizioni in tutta Europa). Il Pan’Ottone viene incartato a mano, con fiocchi e carte come se fosse un regalo.

Un regalo di Natale nel metaverso con CellarVerse

Regalare una buona bottiglia di vino a Natale è sempre una valida alternativa, ma la novità da oggi, è la possibilità di poterlo fare anche nel metaverso. Come? Grazie ad un’idea di CellarVerse, la prima Azienda che lancia gratuitamente le cantine nel metaverso e consente di poter regalare, acquistare e conservare una bottiglia anche nella realtà virtuale. L’acquisto di un NFT sul marketplace CellarVerse legato ad una bottiglia “Christimas Edition” di una delle cantine Partners, dà infatti diritto a far parte della Community. L’utente potrà riscattare quando vuole la bottiglia che nel mentre verrà conserva presso la cantina Partners. La bottiglia sarà comunque sempre possibile visionarle nella propria cantina virtuale. A differenza di altri competitors, CellarVerse, offre non solo ai grandi produttori la possibilità di accedere alla propria community, ma anche a cantine più di nicchia, che propongono delle bottiglie esclusive, alcune delle quali anche con un design assolutamente personalizzato e realizzato a mano grazie alla collaborazione con diversi artisti, perfette per trasformarsi in originali regali di Natale.

I golosi panettoni artigianali firmati Milano 37 Restaurant

Per Natale 2022, Milano 37 Restaurant di Gorgonzola si trasforma nel tempio dei golosi, con tre panettoni nati dalla collaborazione col Maestro Pasticcere Paolo Fornaio della nota pasticceria San Martin di Martina Franca. Per l’occasione il Maestro Paolo Fornaio realizza dei panettoni artigianali in Edizione Limitata firmati Milano37 Restaurant. Una sinergia che nasce dalla stessa filosofia legata all’artigianalità, al gusto e alla sostenibilità, tra i leit motiv dell’ultimo anno del ristorante di Gorgonzola fatto di straordinari cambiamenti. Tutti i panettoni in Edizione Limitata sono prodotti da lievito madre, prenotabili in tre gusti diversi, e incartati con un packaging da carta sostenibile riciclata. Il panettone tradizionale Milano 37 Restaurant, prodotto con lievito madre, morbido e leggero, con uvetta sultanina, cedro e arancia candite è un inno alla storia meneghina. Più innovativo quello al cioccolato, ricoperto da una gustosa glassa, e quello alle amarene, che ne arricchiscono l’impasto rendendolo ancora più goloso.

Vegan, senza zuccheri e gluten free: le proposte natalizie di Probios

Il piacere della migliore tradizione natalizia in versione free from Probios, l’azienda toscana leader nella proposta di prodotti biologici certificati dal 1978, è pronta a stupire anche a Natale con prodotti di arte dolciaria dalle formulazioni innovative e gourmet pensate per ogni stile ed esigenza alimentare.

Un’esplosione di gusto e sapore per vivere a pieno il piacere delle feste guardando sempre all’insegna di salute e benessere: dalla linea vegan con ben quattro versioni di Dolce Natale, a base di frumento o farro anche nelle versioni con gocce di cioccolato e frutti rossi, ai must del Pandoro e del Panettone rigorosamente gluten free fino al Dolce senza zuccheri aggiunti, con o senza gocce di cioccolato. Al centro delle proposte natalizie di Probios c’è il Dolce Natale Vegan in quattro versioni gourmet (500g), caratterizzate da una speciale base di lievito naturale a pasta acida, che rende leggero e soffice l’impasto, dolcificato con sciroppo d’agave, senza olio di palma. Una linea che piace sempre di più per la varietà delle ricette: due proposte di farro con uvetta e con gocce di cioccolato, e due di frumento semplice o con frutti rossi. Quattro Dolci senza latte né uova, ideali per chi segue uno stile di vita 100% vegetale.

Il Panettone “Street Art” Le Tre Grazie

In occasione del Natale, la pasticceria artigianale siciliana Bonfissuto presenta il panettone Street Art Le tre Grazie. Un morbido impasto al gianduia con gocce di cioccolato fondente e crema allo zabaione e marsala, glassato con cioccolato al latte al caramello e granelli di sale di Mozia. Il progetto grafico che sta dietro le eleganti confezioni di latta è realizzato dallo street artist Mart Signed. Un’idea regalo perfetta per chi ama i packaging “da collezione”.

Il panettone solidale ai quattro cioccolati

Solidarietà e dolcezza. Matteo Cunsolo, panificatore de La Panetteria di Parabiago (Milano), presidente dell’Associazione Panificatori Confcommercio di Milano e Province e presidente Richemont Club Italia, ha realizzato per il Natale 2022 il panettone solidale ai 4 cioccolati. Perché solidale? Metà del ricavato delle vendite andrà alla onlus La Ruota di Parabiago, impegnata nell’assistenza delle persone più deboli, come minori in difficoltà, disabili, prima infanzia.

Il panettone ai 4 cioccolati è fondente, bianco, al latte e ruby, dai sentori fruttati. Ogni tipologia di cioccolato corrisponde ad una caratteristica specifica e particolare delle persone che prestano servizio e usufruiscono delle attività della cooperativa. Cioccolato al latte come l’infanzia che ciascuno di noi porta nel cuore e di cui non dobbiamo mai perdere la memoria; cioccolato rosa come la dolcezza degli organizzatori; cioccolato fondente come la determinazione dei volontari; cioccolato bianco come la purezza delle persone con fragilità.

Il Panettone “Amaro” di Ciacco Lab

Dal laboratorio di Parma a tutta Italia, sono in arrivo gli amatissimi panettoni del chimico gelatiere Stefano Guizzetti, sperimentatore assiduo di gelati e lievitati. Il patron di Ciacco è già al lavoro per tornare con i suoi quattro grandi classici e la seconda edizione del suo Pandoro, ma anche quest’anno non può mancare la special edition: una ricetta inedita, frutto di mesi di esperimenti e tentativi che puntualmente diventano una vera e propria icona natalizia. Ecco l’attesissimo Panettone “Amaro”, per tutti i Ciacco Lovers un nome e un sapore riconoscibili, perché ispirato a uno dei gusti più amati della gelateria di Stefano Guizzetti: erbe, radici, mirtilli e pompelmo per un lievitato che sconvolge il palato con un amaro inatteso, che sul finale regala gli aromi di genziana, rabarbaro e china insieme alla dolcezza di mirtilli rossi e blu e l’asprezza del pompelmo candito. Un panettone studiato e sperimentato per mesi con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio e quei sapori che possano stupire, perché inaspettati.

Di Indira Fassioni