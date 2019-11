Medaglia d’Oro in Cina per i giovani della Nazionale Italiana Cuochi

Un’altra medaglia per l’Italia gastronomica. Che ha appena trionfato al NingBO International Young Culinary Chef Challenge , il concorso mondiale per giovani chef che si è tenuto in Cina, sulla costa del Mare Orientale, e che ha visto sfidarsi i principali team junior dell’Asia e del mondo. A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia formata dal laziale Andrea Del Villano e dal lombardo Tommaso Bonseri Capitani , accompagnati dal team coach Pierluca Ardito e dall’assistente coach Marco Tomasi .

Per le gare del NingBo gli sfidanti azzurri hanno studiato un menu che valorizzasse al massimo alcuni prodotti della migliore tradizione enogastronomica nazionale: spigole e capesante dell’Adriatico abbinate alle arance sicule come starter e agnello abruzzese e sedano di Verona. Il tutto moltiplicato per tre porzioni realizzate e servite in una sola ora di tempo.



“Abbiamo lavorato molto sul gioco di squadra, sull’affiatamento, l’organizzazione e il sincronismo per la massima cura del dettaglio – ha commentato il coach Pierluca Ardito – in modo che i due ragazzi fossero pronti per questa nuova sfida asiatica.

Durante le gare oltre all’abilità entrano in gioco tante emozioni difficili da controllare, per questo bisogna lavorare con costanza e tenacia per portare alto il nome dell’Italia, della Federazione Italiana Cuochi e del nostro Presidente Rocco Pozzulo. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto”.



Al rientro dalla Cina, la Nazionale Italiana Cuochi ha festeggiato l'ambito trofeo con uno speciale show cooking a Roma, nella suggestiva cornice della serra di Palazzo delle Esposizioni, ospiti dello chef Alessandro Circiello, creatore delle nuove e coloratissime proposte gastronomiche firmate "Esposizioni".

Di Indira Fassioni