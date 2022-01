Matteo di Cola: influencer in tour

25 città, oltre 8mila chilometri in automobile, 700 pietanze diverse in oltre 100 ristoranti. È questa l’eccezionale impresa compiuta dall’influencer Matteo Di Cola, che ha realizzato un tour dal Nord al Sud del Paese trascorrendo una giornata in ogni Regione d’Italia, per raccontare ai suoi followers la ricchissima varietà della nostra gastronomia.

L’idea nasce per aiutare uno dei settori più colpiti dalla pandemia: «Per lavoro sono a stretto contatto con il mondo della ristorazione da quando ho 13 anni e in un periodo storico in cui è stato uno dei settori più colpiti non me la sono sentita di andare a farmi la classica vacanza all’estero, ed ho preferito autofinanziarmi questo tour per cercare di portare più affluenza possibile ai locali di tutto il Paese», racconta Matteo.

Nato a Roma nell’ottobre del 1998, ha iniziato da giovanissimo a lavorare nelle cucine di tantissimi ristoranti a Roma ed all’estero, per poi diplomarsi all’alberghiero nel 2017. Dopo la partecipazione a un talent show di cucina in onda in tv, è sui social media che ha trovato la dimensione ideale per trasmettere la sua passione, che lo ha portato a fondare nel marzo del 2019 ItalyFoodPornRoma, diventata in pochi mesi la community di food più grande del Lazio.

Durante il suo percorso però è stato testimone di una certa riluttanza da parte della ristorazione nel concepire il suo lavoro: «Ho capito come molti ristoranti oggi siano ancora lontani dal considerare che la loro immagine sui social potrebbe portare un enorme sviluppo al loro ristorante. Questo mio percorso quindi mi ha fatto capire come molti meravigliosi piatti rimangano nascosti a causa della poca visibilità mediatica».

Affiancato da numerosi personaggi del mondo del web, Matteo Di Cola porta nel cuore molte tappe del suo viaggio, tra cui Aosta: «Sono cordiali, fanno buon cibo e hanno dei paesaggi meravigliosi». La fine di questo tour segna un nuovo inizio per l’influencer: «Questo viaggio è stata un’esperienza che mi ha cambiato. Adesso vorrei ripartire raggiungendo nuove mete e provare nuove pietanze».

Di Indira Fassioni