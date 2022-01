Le gustose alternative vegetali alla carne

Torna l’annuale Veganuary, l’iniziativa del movimento no profit inglese che invita tutto il mondo a un mese di alimentazione solo vegetale. Un’ispirazione che Planted vuole festeggiare, dedicando a vegani, vegetariani, a chi desidera un’alimentazione più sana e agli amanti del planted based una ricetta: il Pulled Burger ma in versione vegetale, con il planted.pulled BBQ e la celebre salsa coleslow.

Planted è la start up svizzera che dal 2019 produce deliziose alternative vegetali alla carne: utilizzando solo ingredienti naturali e in particolare le proteine di piselli, ricrea la consistenza e il gusto della carne animale. Planted vanta l’etichetta più pulita al mondo nella categoria dei sostituti della carne: proteine e fibre di piselli, acqua, olio di colza e vitamina B12 per i prodotti base (con aggiunta di marinature e spezie naturali). Non vengono utilizzati additivi, soia o aromi artificiali.

Planted vuole rivoluzionare il modo in cui la carne è percepita e consumata a livello globale: porre fine agli allevamenti intensivi e all’inquinamento che la produzione di carne comporta, oltre che offrire un’alternativa più sana ai consumatori che non vogliono rinunciare al gusto della carne ma che vogliono diventare più sostenibili nella propria quotidianità. Planted, oltre ad essere un prodotto 100% vegano, risponde alle esigenze dei cosiddetti flexitariani: coloro che riducono progressivamente il consumo di carne e ricercano alternative vegetali da integrare nel proprio stile di vita per vari motivi (gusto, salute, etica, sostenibilità).

Il primo prodotto lanciato è stato il planted.chicken nel 2019, in poco tempo diventato un successo nazionale, seguito poi dal planted.pulled (che imita il maiale sfilacciato) dal planted.kebab e dalla planted.schnitzel. L’utilizzo è molto semplice e le ricette sono infinite: dalla semplice cottura in padella con un filo d’olio, alla frittura o alla cottura in forno, in umido, o qualunque tipo di preparazione e marinatura impiegate per la carne animale. Si possono consumare anche crudi, in quanto precotti nel processo di produzione e pastorizzati, serviti in insalatone, bowl o panini.

La ricetta: Pulled Vegan Burger con patate dolci

Ingredienti (per 1 burger): 1 panino integrale da hamburger - 80 g di planted.pulled BBQ - 1 ravanello - ½ cipolla rossa , 3-4 foglie di basilico - ½ cucchiaio di senape - 60 g di cavolo cappuccio rosso e bianco - 1 carota - Olio d’oliva e aceto di vino bianco q.b. - Sale, pepe q.b.

Per le patate dolci: 1 patata dolce Olio d’oliva q.b. Sale, pepe, paprika dolce q.b.

Per la maionese veg: 30 ml latte di soia non zuccherato - 90 ml olio di semi - Sale e pepe - 1 lime - Erba cipollina q.b.

Procedimento:

Iniziare con le patate dolci: lavarle bene, poi tagliarle a spicchi sottili mantenendo la buccia e lasciarle in ammollo in acqua fredda per 20 minuti. Scolarle, asciugarle bene e disporle su una teglia foderata con carta forno. Condirle con olio, sale e paprika dolce. Cuocere per circa 30 minuti a 180°C finchè non raggiungono la croccantezza desiderata.

Preparare la maionese veg: frullare l’olio di semi e il latte di soia con un minipimer fino a raggiungere la consistenza della maionese. Condire con sale, succo di lime, pepe e aggiungere erba cipollina tritata finemente.

Tagliare il cavolo cappuccio rosso e bianco molto sottile e grattugiare la carota. Condire con sale, pepe, olio d’oliva, senape, aceto bianco e un cucchiaio di maionese veg: mescolare bene e tenere da parte.

Tagliare ad anelli la cipolla e cuocerla in padella con olio d’oliva e sale. Tenerla da parte.

Nella stessa padella cuocere il planted.pulled BBQ con un filo d’olio d’oliva e aggiungere un cucchiaio d’acqua in cottura per mantenerlo morbido e succoso.

Nel frattempo tagliare il pane da hamburger a metà e tostarlo.

Farcire il panino ponendo alla base l’insalata di cavolo e carote e a seguire il planted.pulled BBQ, le cipolle e qualche foglia di basilico.

Servirlo con contorno di patate dolci e maionese veg.

Di Indira Fassioni