Mater Bistrot, la cucina divertita di Alex Leone che stupisce e impressiona

Mater Bistrot nasce nel 2018 e si fa subito notare, in un contesto in cui Milano iniziava a scoprire e apprezzare i vini naturali, per la ricca cantina dedicata esclusivamente questa ricerca accorta e appassionata. Un ambiente piccolo, che attrae e si fa osservare dalle vetrate a tutta altezza che si affacciano su via Sottocorno, una delle strade milanesi per eccellenza dedicate al buon cibo e al buon bere.