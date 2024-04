Mangiare a Roma in hotel: le proposte gourmet

Roma, città eterna, è famosa non solo per la sua storia millenaria, ma anche per la sua vibrante scena gastronomica. Tra le vie tortuose e le piazze maestose, si nasconde un rinascimento della cucina cittadina, finalmente libera dagli stereotipi della cucina tipica e di stampo contemporaneo.

Nei grandi hotel, sempre più trasversalmente frequentati da cittadini quanto da stranieri, troviamo ogni tipo di divertimento per il palato. Qui di seguito vi presentiamo tre esperienze gastronomiche straordinarie, tutte all'insegna del lusso e della qualità, ma ognuna completamente diversa dalle altre, da scoprire durante il vostro prossimo viaggio nella capitale.

Jim's Bar - Singer Palace Hotel Roma

Situato nel palazzo che fu sede delle celebri macchine da cucire Singer, il Singer Palace Hotel Roma ospita il Jim's Bar, placidamente adagiato sulle due terrazze dell'hotel, che offrono uno spettacolare punto di vista su Roma. Federica Geirola, ha creato una cocktai list a base di drink vibranti e colorati, ispirati alla musica e alla cultura romana. La cocktail list è suddivisa in base al mood, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare ogni palato. Il design contemporaneo degli spazi, con grandi vetrate e arredi eleganti, crea un'atmosfera raffinata e accogliente, perfetta per godersi la bellezza di Roma durante ogni stagione.

La bartender ha conquistato numerosi premi nel mondo della Mixology, tra cui il “Lady Amarena Italia” di Fabbri, che l'ha successivamente nominata Ambassador in Italia e nel mondo. Da provare il suo “Roma la luna e tu” ma anche l’analcolico “Singer”.

Giano - W Rome

Grazie alla sua esemplare fusione tra la cucina siciliana e la cultura romana, il ristorante Giano presso il W Rome offre un'esperienza ristorativa lontana dagli stereotipi, in un ambiente fresco e divertente. Lo chef Ciccio Sultano, porta il talento che gli è valsa due stelle Michelin in Sicilia nella capitale, dove lui e il suo team guidano gli ospiti in un viaggio culinario attraverso i sapori e i profumi dell’isola maggiore reinterpretando le tradizioni culinarie in chiave contemporanea. L'Executive Chef Nicola Zamperetti, contribuisce alla creazione di piatti straordinari che celebrano l'autenticità e la freschezza degli ingredienti italiani. Il ristorante Giano deve il nome all'enigmatico dio romano che guarda al passato e al futuro allo stesso tempo.

Moon Asian Bar – Hotel Valadier

Nel suggestivo Hotel Valadier, situato nel cuore di Roma, spicca il Moon Asian Bar, un autentico paradiso per gli appassionati della cucina asiatica e dei cocktail sofisticati. Qui, l'approccio del locale si focalizza sull'idea della condivisione, offrendo una vasta gamma di piatti orientali come bao, gyoza, nigiri e uramaki, accompagnati da cocktail con un tocco asiatico a base dell’ampia selezione di distillati e sakè giapponesi presenti in bottigliera. Situato sul rooftop, con la sua atmosfera magica e una vista mozzafiato su Roma, questo nuovo progetto ristorativo è stato concepito da Daniele Lassalandra, che descrive il Moon Asian Bar come un luogo di incontro tra persone, profumi e sapori, dove il design e l'attenzione ai dettagli creano un'atmosfera coinvolgente. La direzione culinaria è affidata a Paola Guarino, un'executive chef giovane e talentuosa con esperienza presso Zuma Roma del Gruppo Azumi. La carta dei dolci invece, è firmata dalla pastry chef Veronica Bianchii, che propone deliziosi ananas al wasabi e gelato al tè Matcha, imperdibili per chiunque desideri concludere il pasto con una nota dolce e raffinata.

Di Indira Fassioni