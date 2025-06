Libri: SpiriTurismo, l’Italia si racconta nel bicchiere

Ma cosa si intende per SpiriTurismo? È un neologismo coniato per indicare tutte quelle forme di turismo che ruotano attorno a distillati, liquori, cocktail e ai contesti culturali, produttivi e simbolici in cui essi prendono vita. Non si tratta soltanto di visitare distillerie o partecipare a degustazioni: è un modo di conoscere il territorio attraverso una lente diversa, più sensoriale, ma anche colta e narrativa. Un filone in forte espansione a livello internazionale – basti pensare alla Whisky Trail scozzese o alle route dei distillati in Francia e Germania – che in Italia, finora, non aveva trovato una voce unitaria o un progetto sistematico. Il libro di Bellanca colma proprio questo vuoto.