Lezioni di mixology e picnic in giardino per riscoprire Venezia 

Il Grand Hotel dei Dogi The Dedica Anthology, storico luxury hotel nel cuore di Venezia, per la stagione estiva 2020 invita turisti e non a riscoprire il fascino della laguna con una serie di iniziative ad hoc, ideate in totale sicurezza e tranquillità, pensate sia per chi soggiorna presso il Grand Hotel dei Dogi, ma anche per chi vive in città e vuole usufruire dei servizi dell’hotel.