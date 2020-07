Il gelato Primitivo di Molino Pasini realizzato dal maestro gelatiere Stefano Guizzetti

Estate è sinonimo di calma e relax, sensazioni che in questi ultimi mesi ci sono venute a mancare a causa dell’emergenza sanitaria. Dunque, cosa c’è di meglio di un gelato per ritrovare quella spensieratezza che contraddistingue la stagione più calda dell’anno? Il Mugnaio ha deciso di stupire il suo pubblico con una novità, ideata insieme al maestro gelatiere Stefano Guizzetti , titolare di Ciacco : un sorbetto fresco, cremoso ed appetibile, che ha come protagonista la farina Primitiva Integrale.

Vaschetta by studio Over

Packaging vaschetta by Studio over

Il gelato Primitivo racchiude tutto il sapore del grano: un gusto unico caratterizzato dalla farina macinata a tutto corpo, che mantiene il chicco di grano integro e che ricorda immediatamente il profumo così potente del cereale.

Grazie alla maestria artigiana di Guizzetti è nato un sorbetto cremoso e invitante, che fin dal primo assaggio fa tornare alla memoria la farina Primitiva, sprigionando un profumo e un sapore che ricordano l’aroma di un grano profumatissimo. Un vero e proprio concentrato di benessere, con preziose caratteristiche nutrizionali, alto contenuto di fibre ed elevato apporto proteico.

Un cono o una coppetta al profumo d’estate e di bellezza, grazie alla potenza dell’evocazione del sapore che fa da contorno e porta alla memoria immagini di viaggi in auto tra campi coltivati e dolci colline, alla scoperta di un’Italia ancora più accogliente e nostra.

Una celebrazione volta a riscoprire le radici del nostro Paese e gli autentici valori legati alla terra, alla famiglia, ad una piacevole normalità, che arriva alla fine di un periodo difficile ma che ha offerto a tutti l’opportunità di essere diversi.

Gianluca Pasini, amministratore di Molino Pasini, è molto soddisfatto del risultato raggiunto: «Sono davvero entusiasta di questa collaborazione: quando ho contattato Stefano per iniziare a lavorare sul progetto non avevo idea che all’assaggio mi sarei così stupito di come la nostra farina potesse esprimere un’esperienza gustativa così interessante proprio in un sorbetto. Al palato ho ritrovato tutta la forza del sapore integro della nostra Primitiva integrale. Questo Primitivo è un vero e proprio concentrato di sapore di grano, e mi ha ricordato le mie estati con il nonno, nei campi appena fuori dal molino, ad ammirare le spighe che si piegavano al vento e avrebbero dato origine alle nostre farine.»

Molino Pasini produce farine per coloro che esigono la perfezione da quattro generazioni: coniugando le più avanzate tecnologie di analisi e ricerca alla sapienza artigianale e all’attenzione per la qualità, oggi l’azienda è in perfetto equilibro tra passato e evoluzione verso il futuro. La massima espressione dell’arte e del saper fare italiano, celebrata sia in terra natia che all’estero per la massima precisione tecnica e l’attenzione al dettaglio.

Stefano Guizzetti ha lavorato al sorbetto con grande determinazione, arrivando al risultato voluto: «Quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto mi sono concentrato sul gusto della farina, per proseguire il mio percorso sulla memoria gustativa, per far viaggiare la mente attraverso il palato e il ricordo del sapore. Siamo partiti con la consapevolezza che le persone non mangiano la farina pura, ma - attraverso l’olfatto - sanno riconoscerla perfettamente: per questo una sensazione olfattiva è diventata gustativa. Ho scelto di realizzare un sorbetto senza l’aggiunta di nessun altro ingrediente proprio per permettere la completa riconoscibilità e purezza del risultato finale: cercavo un sapore netto. Il sorbetto è davvero quello che una persona si aspetterebbe di gustare assaggiando una farina, ma con una texture resa piacevole al palato. La nota legata alla parte cruscale della Primitiva è molto profumata e aromatica: il sorbetto così lascia in bocca una piacevole sensazione di micro masticazione croccante. È un gusto divertente, ed è stato un bellissimo gioco da realizzare: all’inizio temevo che fosse meno aromatico e risultasse sabbioso, invece grazie alla farina perfetta e alla ricetta azzeccata sono davvero soddisfatto di come è venuto. E poi… di sicuro siamo stati i primi a fare un gelato così, con la farina in purezza.»

Il gelatiere Stefano Guizzetti, classe ’82, nasce come Chimico e scienziato, ma scopre la passione per il gelato quando s’iscrive alla facoltà di Scienze Alimentari dell’Università degli studi di Parma. Qui, apre le sue prime gelaterie Ciacco, che nascono da un intenso studio del suo “gelato senz’altro” perché privo di aggiunte, addensanti o emulsionanti. Nel 2014 arriva a Milano, con la promessa di un gelato dalla percezione aromatica più intensa, dalla texture fedele alla materia prima di qualità, più buono e più digeribile costruendo fin da subito una community affezionata e curiosa.

Il sorbetto Primitivo è disponibile nelle gelaterie Ciacco di Parma e Milano.

https://www.ciaccolab.it

https://www.molinopasini.com

Di Indira Fassioni