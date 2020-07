Chef Massimiliano Scotti, miglior gelatiere d’Europa

Chef Scotti e l'arte del gelato Chef Massimiliano Scotti Ufficio stampa 1 di 7 Ris e Lat Chef Massimiliano Scotti Ufficio stampa 2 di 7 Vero Latte Foto Betty Colombo Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Chef Massimiliano Scotti Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Massimiliano Scotti è lo chef gelatiere migliore d’Europa: professionista unico, da sempre si distingue sia per i suoi gusti che uniscono in maniera eccelsa sapori dolci e salati, che per la sua capacità di creare suggestioni, emozioni e di evocare ricordi o crearne nuovi attraverso l’assaggio delle sue pietanze a base di gelato.