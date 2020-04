Le “ricette apocalittiche” di Maurizio Rosazza Prin: cucina antispreco contro il Coronavirus

Il suo alias è Maurizio Chissenefood, ma all’anagrafe si chiama Maurizio Rosazza Prin. Ex copywriter e tutt’ora pittore, da qualche tempo ha aperto il suo blog Chissenefood, in cui propone ricette e idee sempre innovative, come la sua cucina, di sperimentazione continua.

Come dimostra sui suoi profili social molto attivi, è l’ironia a fare da padrona nella sua cucina, in cui spesso lo vediamo cucinare insieme alla sua compagna Alida Gotta, anch’essa cuoca e food influencer.

Ed è così che Maurizio Rosazza Prin, perseguendo il suo motto “In cucina, come nella vita, non bisogna mai avere paura di sbagliare”, ha ideato una rubrica dal taglio speciale e fantasioso, grazie anche al modo unico in cui riesce a comunicare con i suoi fan tramite i social.

Visto il momento che il popolo italiano sta vivendo a causa dell’emergenza da Covid-19 e considerate le, appunto, «apocalittiche» quantità di spesa che le persone stanno acquistando, ha deciso di lanciare la rubrica #LeRicetteApocalittiche.

Si tratta di ricette antispreco, da cucinare con gli alimenti che maggiormente si trovano nella dispensa di casa, nei negozi di alimentari o con gli avanzi del giorno prima, in questo momento di quarantena. Un modo, oltre che per evitare gli sprechi alimentari, anche per invogliare gli italiani a #StareACasa ed incentivare a sperimentare nuove ricette creative.

Qualche esempio? Cucinare un gulash usando paprika, carote e cipolle, e, il giorno dopo, con gli avanzi, preparare un ramen di gulash con gli spaghetti di soba trovati in dispensa.

Oppure utilizzare le carni avanzate per creare delle polpette di ricotta con le patate o, ancora, cucinare un buon riso con gli ingredienti avanzati, come gli scarti delle verdure, che possono diventare brodi o creme con le quali mantecare i chicchi.

Di Indira Fassioni