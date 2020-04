Le migliori colombe artigianali per una Pasqua 2020 “a domicilio”

Produzioni avviate, imballaggi finiti e magazzini pieni: l’emergenza Coronavirus non ha di certo aiutato le pasticcerie artigianali , che erano già pronte a vendere, come ogni anno, migliaia di colombe pasquali , pronte per essere servite sulle tavole degli italiani.

Ma, nonostante lo stop necessario, gli imprenditori non si sono persi d’animo, e hanno così deciso di vendere i loro prodotti online, offrendo un servizio di delivery, con spedizioni in tutta Italia, alcuni con consegna a domicilio direttamente di persona, altri raccogliendo fondi a favore degli ospedali impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Ecco, dunque, una selezione delle pasticcerie produttrici di colombe artigianali, che offrono servizio di vendita online e consegna a domicilio, per trascorrere una Pasqua 2020 all’insegna della “normalità” e della festa.

Peck – Milano

Oltre alla donazione di 100 colombe fatta all’Ospedale San Raffaele di Milano, per portare un po’ di conforto a medici e infermieri impegnati in turni estenuanti, Peck ha deciso di donare tutto il ricavato dei proventi delle vendite delle sue colombe artigianali al Policlinico di Milano. Un impegno solidale in questo momento di emergenza: il contributo, infatti, permetterà il potenziamento delle nuove aree di Terapia Intensiva dell’Ospedale. Le colombe sono disponibili in due varianti, la “Classica” e “Ai 3 Cioccolati” e possono essere acquistate sul sito internet, con servizio di consegna a domicilio, scrivendo una mail a delivery@peck.it.

https://www.peck.it/it/negozio-online

Marchesi – Milano

Le colombe Marchesi 1824 sono il simbolo della tradizione pasquale: realizzate seguendo una ricetta che unisce una lavorazione esperta ad una lenta lievitazione, con l’uso di lievito madre e una selezione di materie prime di pregevolezza, sono disponibili nelle versioni Classica – nei formati 1kg, 1,5kg, 2kg, 3kg – e nella versione impreziosita da decori in ghiaccia reale e originali disegni realizzati a mano. Le colombe (e le esclusive uova di cioccolato) sono acquistabili online sul sito internet della pasticceria, con servizio di consegna a domicilio in tutta Italia. Ma non solo: per la clientela milanese, è possibile contattare la pasticceria all’indirizzo info@pasticceriamarchesi.com per ordinare la propria colomba decorata a mano, oltre che una selezione di torte, piccola pasticceria e biscotti, che vengono consegnati direttamente a casa propria.

https://www.pasticceriamarchesi.com/it.html

Ristorante Hyle – San Giovanni in Fiore (CS)

Lo chef e patron Antonio Biafora del ristorante Hyle, all’interno del Biafora Resort & Spa, con la collaborazione della Bottega del Gusto di San Giovanni in Fiore, ha deciso di realizzare delle colombe artigianali nelle sue cucine, disponibili in due versioni: Classica e Caffè e cioccolato. La donazione minima è di 10€ e potrà essere fatta attraverso una ricarica PostePay e

bonifico su IBAN, per consentire anche a chi volesse fare un regalo di far ricevere la colomba direttamente all'interessato. Il ricavato sarà devoluto al presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore.

Nicolò Moschella – Cornaredo (Mi)

Non solo colombe, ma anche uova di cioccolato per Nicolò Moschella, inserito dalla testata Forbes tra i 100 giovani talenti italiani under 30. Il giovane pasticcere ha attivato un servizio speciale di delivery, prenotabile online sul sito web. I suoi prodotti sono fatti di materie prime selezionate: le uova sono pezzi unici, realizzati utilizzando il cacao Fino de Aroma, di origine colombiana, completamente naturale, che non subisce alcun processo chimico. Sono disponibili in 3 versioni: cioccolato al latte Fino de Aroma impreziosito con gemme di cioccolato (al latte, fondente e bianco) con arancia candita, pistacchi e mandorle; cioccolato bianco Fino de Aroma decorato da una cascata di scaglie d’orate di cioccolato fondente; cioccolato fondente Fino De Aroma decorato con sfere e anello sempre in cioccolato fondente. La colomba è disponibile, oltre che nella classica versione, in una speciale rivisitazione alle albicocche.

https://moschella.shop/shop





Pasticceria Dolcemascolo – Frosinone

La storica Pasticceria Dolcemascolo, attiva da oltre 30 anni, ha attivato un servizio di ordini online con consegna a domicilio sul sito internet. La sua colomba artigianale, che prevede 48 ore di lievitazione a freddo e una lavorazione dell'impasto in acqua, viene realizzata con lievito madre, farina di tipo 1 Mulino Iaquone, burro francese, tuorlo d’uovo, mandorle d’Avola, vaniglia del Madagascar, nocciola Igp Piemonte e zucchero di canna, il tutto poi ricoperto da una glassa e impreziosito da arance candite. Oltre che nella versione classica, è disponibile nelle varianti ai Frutti di bosco bio (Azienda agricola La Collina), Cioccolato fondente (Valrhona) e Cioccolato e pere.

https://www.pasticceriadolcemascolo.it/sh op/colomba-dolcemascolo/

Matteo Cunsolo – “La Panetteria”, Parabiago (Mi)

Matteo Cunsolo, maestro panificatore, presidente dell’Associazione panificatori Confcommercio di Milano e Province, ha accolto personalmente le ordinazioni per la consegna a domicilio delle 100 colombe prodotte. Una produzione limitata, come ha lui stesso spiegato, derivata dal difficile e complicato periodo lavorativo, per riuscire ad accontentare, comunque, le numerose richieste dei clienti. «Ho trascritto personalmente i biglietti di auguri dettati al telefono di genitori verso i figli, di nonni che hanno dedicato frasi e poesie ai nipoti nell’impossibilità di farlo di persona. Sembra quasi che in questo difficile momento d’isolamento, le parole siano come abbracci», spiega Cunsolo. Nell’impossibilità di farlo di persona, i clienti hanno dettato le parole da scrivere sui biglietti che hanno accompagnato la colomba consegnata personalmente dal fornaio di Parabiago: «È stato emozionante recapitare le colombe tra la sorpresa e la commozione dei destinatari».

Pistì – Bronte (CT)

Sono due le prelibatezze che ha sfornato questa storica pasticceria ai piedi dell’Etna, dove si coltiva e raccoglie l’ingrediente principale di questi dolci artigianali, che accostano sapori tradizionali a ingredienti freschi e nuovi: la Colomba artigianale con Pistacchi di Sicilia, Pesca e gocce di Cioccolato Extra Fondente 70% e la Colomba artigianale con Pistacchio di Sicilia, Ananas e Albicocca.

https://shop.pisti.it/

Olivieri 1882 – Arzignano (VI)

Premiata lo scorso anno come Miglior Colomba Artigianale d’Italia dal Gambero Rosso, torna quest’anno con le sue proposte per la Pasqua 2020. Realizzata esclusivamente a mano e interamente artigianale, con lievito madre e una quantità di uova quattro volte maggiore rispetto alle comuni Colombe, permettendo così di raggiungere un gusto, una struttura ed un colore senza eguali, alla Colomba classica si aggiungono: la Colomba Tre Cioccolati e la Colomba Cioccolato Bianco e Frutti di Bosco. Sono acquistabili online sul loro sito, che effettua spedizione a domicilio in tutta Italia.

https://www.olivieri1882.com/it/tipo/colombe/

Pasticceria Bedussi – Brescia

Classica, Canditi e cioccolato o Albicocca: sono queste le varianti offerte dalla pasticceria Bedussi, acquistabili online sul sito web. Un prodotto naturale, fatto di lievito madre e tanta cura, prodotte in quantità di 1000 pezzi. Da diversi anni, sono molti gli chef stellati che scelgono i prodotti Bedussi, come Riccardo Camanini (Lido84), segno di una qualità indiscussa.

https://shop.bedussi.it/prodotto/la-colomba-bedussi/

Pasticceria Tabiano – Tabiano Terme (PR)

Da sempre la caratteristica del Maestro Pasticcere Claudio Gatti sono i dolci a pasta lievitata poveri di grassi; per Pasqua, le sue proposte sono tre prodotti con una lievitazione minima di 36 ore, nessun conservante e nessun aroma chimico. La colomba agli zuccheri naturali, con uvetta, arancio e cedro, canditi con zucchero di canna biologico e nella golosa varietà al cioccolato; la colomba ai grani antichi, con un blend speciale di farine di grano tenero tipo 2 macinato a pietra; la colomba classica, con un inferiore contenuto di grassi, che contiene al suo interno della frutta tagliata e candita rigorosamente in casa. A cottura ultimata, è insaporita da una spruzzata di sciroppo al maraschino per regalarle un aroma inconfondibile. La colomba può essere spedita previa prenotazione scrivendo a info@pasticceriatabiano.it

https://www.pasticceriatabiano.it/acquista.php

Di Indira Fassioni