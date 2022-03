Le idee food&wine per la Festa del Papà

“Padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi” canta Cesare Cremonini in PadreMadre, una dichiarazione d’affetto nei confronti dei genitori, ma al tempo stesso di necessità di separazione. Il 19 marzo si celebra San Giuseppe e al contempo arriva la Festa del Papà: una giornata dedicata alla persona speciale che spesso ci protegge e ci accompagna nei momenti più complessi della nostra vita. Ecco alcune idee regalo per sorprenderlo e celebrarlo in questo giorno speciale.

“A Colazione con Papà” - Aqualunae Bistrot, Roma

Sabato 19 marzo lo Chef Emanuele Paoloni di Aqualuane Bistrot, locale accogliente e curato nel quartiere Prati a Roma, dalle pietre di tufo e arredamenti blu, colore che richiama l’acqua e il cielo lunare, celebra la festa dedicata al papà con una colazione speciale da assaporare con i propri bambini. L’iniziativa “A colazione con Papà” nasce dal desiderio di iniziare la giornata della Festa del Papà con un momento di condivisione familiare tutto da gustare. L’offerta sarà composta per i papà dal Croque monsieur, il ricco toast di origine francese gratinato al forno con prosciutto e formaggio, accompagnato da un calice di Franciacorta e, per i bambini, da un goloso Pancake con frutta fresca, servito con cioccolato fondente o sciroppo d’acero e una spremuta di arancia. Non mancheranno i Bignè di San Giuseppe fatti in casa. https://www.aqualunaebistrot.com

Euphoria di Poggio Cagnano

Un vino dedicato ai papà curiosi, sempre alla ricerca degli assaggi più particolari. Euphoria è il Sangiovese puro fermentato e affinato in anfora della piccola azienda Poggio Cagnano. Un vino diretto, senza interferenze che nasce a 500 m sul livello del mare, con vista sull'Argentario. Succoso, fresco e dritto, Euphoria racchiude il meglio di questo vitigno con sensazioni classiche di frutti rossi, pepe e liquirizia. Un vino prodotto in un'edizione limitata di sole 1500 bottiglie, ma di cui è difficile fermarsi al primo bicchiere. https://www.poggiocagnano.it

Loto di Villa Santo Stefano

Per festeggiare tutti i papà con una cena dai sapori intensi, ecco un vino dedicato ai papà che amano la grande cucina e cercano l'abbinamento perfetto. Insieme ai piatti della tradizione gastronomica toscana, ecco Loto, Rosso Toscana IGT di Villa Santo Stefano, azienda agricola in Lucchesia, splendida area collinare nel nord della Toscana. Loto è una cuvée di Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (40%) e Petit Verdot (10%) che matura in barrique francesi, segue l’affinamento in cemento per 6 mesi e infine in bottiglia per altri 6 mesi. Il vino che ne nasce è elegante, pieno e armonico, con sentori di frutti di bosco, fumo e vaniglia. https://villa-santostefano.it

Villa Eden, Merano (Bz)

Con sole 29 suite e immersa in un parco secolare situato nella più esclusiva zona residenziale di Merano, Villa Eden, un vero e proprio Leading Hotel of the World, è il luogo ideale per godersi un soggiorno all'insegna della tranquillità e del benessere. Una vera oasi di intimità e serenità per il primo Covid-Safe hotel a 5 stelle. Tra trattamenti benessere e medicali, sicuramente da non perdere il nuovo ristorante gourmet capitanato dallo chef Marcello Corrado. Dalla bella terrazza panoramica allo Cheminée Lounge Bar, elegante e frizzante luogo d’incontro, dal centro benessere alla reception fino alle sale ristorante gourmet e al Mindful Restaurant, da oltre 39 anni la famiglia Schmid si occupa del benessere degli ospiti. In occasione della Festa del Papà, Villa Eden ha pensato a dei comodi Voucher regalo che potranno poi essere impiegati per trattamenti, prodotti, soggiorni a scelta. https://www.villa-eden.com

“Papà, non fare il broccolo!” - Citrus

L’iniziativa di Citrus l’Orto Italiano ha a cuore la salute dell’uomo, partner per il terzo anno consecutivo E.Marinella, storica sartoria napoletana. Fino al 19 marzo Citrus, società attenta alla sostenibilità e alla sensibilizzazione del consumatore nei confronti di una cultura alimentare più consapevole, torna a proporre i suoi broccoli incravattati dai mini-modelli “trés chic”: un lavoro sinergico vincente tra ortofrutta e moda, uniti per sostenere il progetto dedicato alla salute degli uomini “SAM-Salute Al Maschile” di Fondazione Umberto Veronesi. Per ogni broccolo acquistato, parte del ricavato della vendita sarà destinato da Citrus alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili, ossia quello alla prostata, testicolo e vescica. Due vulcanici under 30, Marianna Palella e Alessandro Marinella, rinnovano la collaborazione tra le proprie aziende. Un'originale idea regalo per ricordare ai papà e a tutti gli uomini di prendersi cura della propria salute. https://citrusitalia.it

Make Your Wine di Cantina Urbana – Milano

Cantina Urbana, la prima realtà produttiva italiana di Milano, lancia un nuovo servizio per dare a tutti la possibilità di creare il proprio vino personalizzato. Con Make Your Wine vuole coinvolgere attivamente i propri clienti, per regalarsi una piccola produzione di bottiglie attraverso un’esperienza in cantina o un kit. Si comincia dall’assaggio di diversi basi dello stesso vino, affinate in acciaio, anfora e barrique. Il cliente a quel punto, con misurini e scheda degustazione alla mano, definisce quello che è il suo blend. I cantinieri procedono quindi all’assemblaggio e all’imbottigliamento. A queste verrà applicata un’etichetta personalizzata, con la firma, una grafica o una scritta selezionata dal cliente. È disponibile il kit Make Your Wine anche a domicilio: un’esclusiva valigetta in legno che include le basi di vino, scheda degustazione e tutti gli strumenti per creare il blend a casa propria. https://www.cantinaurbana.it

Dumpling Festival di Chateau Dufan

Dedicato ai papà curiosi e attenti alla solidarietà, il Dumpling Festival di Chateau Dufan sarà un’occasione per scoprire ricette originali e regalare diverse varietà degli amatissimi dim sum del ristorante di via Paolo Sarpi, oltre che un momento speciale per sostenere Croce Rossa Milano. Dalle 11.30 alle 18.00 Chateau Dufan darà ai visitatori la possibilità di scoprire e gustare la qualità e la genuinità dei prodotti del suo laboratorio gastronomico. I ravioli verranno venduti in diverse ricette a un prezzo speciale e metà del ricavato sarà devoluto in favore a Croce Rossa Di Milano. Proposti in comode confezioni per il take away, i dim sum si potranno acquistare sia cotti da consumare al momento, sia crudi da cuocere facilmente a casa seguendo le facili linee guida. La proposta consiste in Manzo e Tartufo, Shaomai di Gamberi, Dim sum alle verdure (Gluten Free) e Dim sum zafferano e maiale. http://www.chateaudufan.com

Ernst Knam

In occasione della Festa del Papà, lo Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam propone due versioni delle Zeppole di San Giuseppe: la sua classica zeppola rivisitata con mousse Afrika, panna alla vaniglia e grue di cacao sabbiato e la versione 2022 che prevede un impasto pâte à choux con una farcitura alla crema pasticciera alla fava Tonka e una composta di amarene. Per i papà più golosi, lo Chef Knam ha realizzato la torta Fudge Cake, un dolce al cioccolato fondente e caramello salato con una decorazione che non passa sicuro inosservata: dei grandi baffi in cioccolato fondente. Come soggetti dedicati alla festività, vengono proposti sigari, cigarillos e sua maestà la Cabossa, in cioccolato fondente, ripiena di tartufini al grue di cacao. https://www.eknam.com

Il calzone fritto di Valentino Tafuri

Si chiama “Bim bum bam” ed è il regalo che il pizzaiolo e panificatore Valentino Tafuri, patron del Pizzificio 3 Voglie di Battipaglia, fa a tutti i papà, per ringraziarli dell’impegno quotidiano per i loro piccoli, nonostante i mille impegni. Quante volte è capitato ai padri, infatti, di non avere tempo di cucinare patti complessi e di mettere in pentola - per la gioia dei figli, per la verità - un semplice piatto a base di prosciutto e mozzarella, impanato e fritto? In ricordo di questo gesto che faceva per lui anche suo papà Luciano, Tafuri realizza un qualcosa di simile in chiave artigianale, un calzone fritto con all’interno materie di prima scelta. Si tratta di un prodotto che nasce da un impasto in lievito madre, prima cotto in forno e poi impanato e fritto, un passaggio fondamentale per far mantenere la forma. All’interno fontina, del cotto alla brace e dei funghi marinati nel brodo vegetale e nella salsa di soia! https://www.3voglie.com

Pasticceria Martesana

Per la Festa del Papà non poteva mancare la classica Zeppola di San Giuseppe, prodotto artigianale di Pasticceria Martesana: deliziosa pasta bignè farcita di crema pasticcera e finita con panna fresca ed amarena. La Pasta viene fritta in un primo momento, successivamente viene cotta in forno e infine farcita con crema pasticcera. Nel nido centrale viene aggiunto un fiocco di panna fresca e un’amarena a guarnizione. Disponibile in tutti i punti vendita Martesana e nell’e-shop. www.martesanamilano.com

Giorgia Brandolese

A cura di Indira Fassioni